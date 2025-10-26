快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

澳洲托育中心連爆性侵案 當局推登記制度加強安全

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

澳洲托育中心在連續爆發兒童性侵案後，當局忙採取亡羊補牢措施，防止歹徒再趁隙而入。

法新社報導，澳洲將自2026年起推動全國托育工作人員登記制度、強制受安全訓練；當局也將在300家托育中心試辦安裝監視器。此外，托育人員在照顧幼童時，將全面禁用手機。

由於政府補助下，澳洲托育業快速成長，但長期以來存在安全漏洞，這波改革的目的在於解決相關問題。

澳洲最惡名昭彰的案例為托兒機構工作人員葛瑞菲斯（Ashley Paul Griffith）犯案，他對兒童下手，期間長達近20年。

調查顯示，他於2003年至2022年間在多家托育中心任職期間，對超過60名兒童犯下逾300樁性侵及強暴罪行，其中大多數為女童。

葛瑞菲斯於去年認罪，被判終身監禁，27年不得假釋，他已提起上訴。

今年7月，澳洲托育界又爆發另一震撼社會的案件。

維多利亞州警方指控現年26歲的布朗（Joshua DaleBrown）對8名幼兒犯下逾70樁犯行，受害者年齡介於5個月至2歲間。

警方表示，布朗在過去8年內於墨爾本23家托兒中心工作過。當局建議約2000名曾與他有過接觸的幼兒，應儘速接受可能的傳染病檢查。

一家代表受害者家長的澳洲律師事務所正對托育業者G8集團提出訴訟，這家公司旗下有數家托育中心，是布朗曾經任職過的。律師進一步透露，已有逾百個家庭尋求法律諮詢。

托育 澳洲

延伸閱讀

NBA／聯盟推進博弈產業卻未保護球員 布朗怒批：只顧賺錢忽略後果

NBA／硬！唐斯帶傷上陣率尼克退騎士 布朗用人哲學與錫伯杜不同

NBA／還待不到一個月！ 金塊宣布裁掉1前鋒+1中鋒

諾貝爾醫學獎／美籍學者擁抱冷門基因 學界主流曾視為「垃圾」

相關新聞

米雷伊執政期中考 阿根廷國會選舉即將登場

阿根廷國會期中選舉明天登場，這場選舉被視為總統米雷伊（Javier Milei）自由市場改革與嚴厲撙節政策的公投，也將決...

FBI局長下月訪中 商討打擊芬太尼

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)計畫下個月訪問中國，主要討論打擊芬太尼。

星期人物／律師帕勒托瑞幕後操控 美新聞業陷封口風暴

美國國防部以「安全」之名推動新媒體管制，引爆記者抗議與社會輿論。紐約時報、華盛頓郵報甚至親川普的福斯新聞等多家媒體，怒批當局箝制新聞自由與言論自由，更揭出幕後推手──律師兼國防部顧問帕勒托瑞（Tim Parlatore）。軍法官出身的他曾為川普、防長赫塞斯等高層脫罪，如今再度操盤輿論戰。當記者被迫交回採訪證、真相被權力掩埋，美國新聞界正上演一場看不見的封口行動。 誰在決定真相能不能被報導？

BLACKPINK曼谷演唱會照常舉行 盼粉絲穿黑白服裝致敬王太后

泰國王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、娛樂界及全體民眾在哀悼期間舉行適當活動，以示追思。泰國...

畢卡索畫作「吉他靜物」借展 離奇失蹤21天尋獲…真相恐鬧烏龍

西班牙藝術大師畢卡索1919年繪製的畫作「吉他靜物」（Still life with guitar），10月3日連同其他...

日本青少年自殺人數創45年來新高 這個問題最苦惱

去年日本高中以下兒童自殺件數創歷來新高。日本政府24日通過今年的自殺對策白皮書，報告指出，盡管全體自殺人數略減，但10幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。