米雷伊執政期中考 阿根廷國會選舉即將登場

阿根廷國會期中選舉明天登場，這場選舉被視為總統米雷伊（Javier Milei）自由市場改革與嚴厲撙節政策的公投，也將決定他是否能有足夠支持繼續推動經濟改革。

路透社報導，米雷伊所屬「自由前進黨」（LaLibertad Avanza）目前在國會僅握有微弱少數，因此力拚在這場大選中大幅提升席次，一來加強投資人對米雷伊經濟願景的信心，二來維持美國總統川普（Donald Trump）的支持。川普不久前對阿根廷提供鉅額財政紓困，但警告若米雷伊表現不佳，可能會撤回援助。

明天的期中選舉除了將改選聯邦眾議院半數席次，也就是127席，也將改選參議院3分之1席次、也就是24席。目前，反對派正義黨（Peronist）在兩院都是最大少數黨，而米雷伊的新興政黨在眾議院僅占37席、參議院6席。

米雷伊政府上任以來，成功將阿根廷月通膨率從12.8%降至上月的2.1%，並實現財政盈餘、大幅鬆綁管制，令白宮與外國投資人印象深刻。不過，他削減公部門支出的作為，以及在他辦公室擔任主任的胞妹涉貪腐醜聞，近期也導致民意支持度有所下滑。

政治專家指出，如果米雷伊陣營得票率突破35%，將被視為對政府有利的成果，並可望透過與其他政黨結盟，阻止反對派議員推翻他所否決、被視為威脅阿根廷財政平衡的法案。

白宮密切關注這場選舉。川普預計提供阿根廷400億美元的紓困方案，包括已簽署的200億美元貨幣互換協議，以及可能追加的200億美元措施。

多數分析師預測，選後阿根廷披索恐將貶值，因當前匯價為壓抑通膨而被高估。若米雷伊政黨表現不理想，外匯政策的調整力道可能更為劇烈。