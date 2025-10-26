瓦倫西亞洪災滿1年 數萬人上街抗議當局處理不當

數萬人今天走上西班牙東部城市瓦倫西亞街頭，紀念1年前造成229人喪生的洪水，並抗議災害處理不當。

法新社和路透社報導，許多示威者拿著罹難者照片，呼籲瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）辭職，指責他對這場數十年來歐洲最致命的天災之一反應慢半拍。

群眾高舉「馬松入獄」等標語，並齊聲高呼「他們不是死於意外，而是被謀殺」。這是自1年前突發洪水以來，抗議者第12度聚集在瓦倫西亞市中心。

42歲的政府職員塞羅斯（Rosa Cerros）帶著丈夫和兩名年幼的女兒參加遊行。她說：「民眾仍然非常生氣。為什麼沒有疏散民眾？這令人費解。」

馬松政府遭受猛烈批評，原因是在2024年10月29日洪水已在某些地方發生之後，才發出簡訊警示。

在國家氣象局發布豪雨最高級別的紅色警報超過12個小時後，這些訊息才被發出。

居民向西班牙媒體表示，他們收到警報時，泥水已經包圍汽車、淹沒街道並灌進屋內。

這場洪水影響78個市鎮，主要集中在瓦倫西亞市南部郊區，造成當地229人死亡。其中，一名罹難者遺體直到21日才被尋獲。

儘管有警示訊號，馬松仍在洪水發生當天與一名記者共進長達數小時的午餐，他的幕僚在社群媒體發布的照片顯示，他當時在接受永續觀光認證。