越南聯手美國公司培養資安軍團 對抗中國駭客網攻

聯合國河內公約今天在希望與質疑的聲音中簽訂。有鑒於越南近年遭受中國網路駭客攻擊日增，法媒「情報在線」揭露，今年初起越南人民軍斥重金向美國資安公司尋求幫助，培養網路作戰的線上軍團。

超過60個國家與國際組織代表齊聚越南河內，簽署全球首份針對網路犯罪的「聯合國打擊網路犯罪公約」，或稱「河內公約」（Hanoi Convention），然也因其模糊的犯罪定義引起對人權與自由的擔憂。

越南官員表示，可將公約作為強化國家網路防禦的工具。由於越南政府單位、基礎建設和大型企業近年遭受的網路攻擊激增且規模升級，使得網路空間安全議題備受關注。

法國情資媒體「情報在線」（Intelligence Online）24日報導揭露，越南人民軍正在利用美國技術建立一支多用途部隊，以對抗社群網路上的假訊息，同時也抵禦中國的網路攻擊。

根據期刊「東亞論壇」（East Asia Forum）近日一篇研究文章「越南的網路安全困境」指出，越南經常遭受網路攻擊，尤其是來自中國的駭客，導致網路安全漏洞增加，引發了人們對國家主權、安全和國內穩定的擔憂。

自2011年中國船隻破壞越南水文研究船電纜系統開始，越南便開始注意到中國引發的網路安全風險。每年皆傳出中國駭客網攻災情，例如攻擊越南邊境辦公室資訊系統，個資險被竊取。

2018年起，疑似受中國政府支持的駭客組織MustangPanda透過進階持續性威脅（APT），長期隱秘地針對越南在內的東南亞國家發動網攻，也不斷增加與莫斯科在這一領域的技術合作。

2017年，越南人民軍成立針對網路空間安全防衛的「86號司令部」（Command 86），強化對中國的網路安全之盾。

去年越南政府機關再度遭受嚴重攻擊。對此，越南政府再推各種網路安全措施，成立網路犯罪預防機構，拒絕中國華為5G基礎設施建設的提案，並制定今年提高國家安全指數的目標。

今年初以來，越南砸上千萬美元預算，大幅增加對硬體、人工智慧平台網路安全和漏洞檢測的訂單。

此外，據法媒消息來源，越南正在胡志明市打造新的「86號司令部」中心，就座落在越南最大軟體園區越南光中軟體園區旁。

86號司令部對人民軍來說具有極高的戰略意義，為了提升技術，人民軍投入大量經費。

為了應對中國的網路攻擊，除了向英國-賽普勒斯公司Cyber Ranges購入網路安全訓練、模擬器之外，軍隊也已斥重資上百萬美元向SimSpace、是德科技（Keysight）兩家美國公司下訂單，強化自身網路安全。

「情報在線」消息指出，這些工具短期作戰目標遠不僅止於打擊社群媒體上的假訊息，而是將用於訓練整支部隊，培養能對抗中國網攻、進行網路作戰的單位。