BLACKPINK曼谷演唱會照常舉行 盼粉絲穿黑白服裝致敬王太后

泰國王太后詩麗吉24日晚間過世，享耆壽93歲。泰國政府隨即呼籲企業、娛樂界及全體民眾在哀悼期間舉行適當活動，以示追思。泰國民族報報導，南韓女團BLACKPINK曼谷演唱會照常舉行，但主辦單位懇請粉絲穿黑白服裝出席，以尊重過世的王太后詩麗吉。

主辦單位聲明表示：「為了表達對詩麗吉王太后陛下的深切敬意，我們懇請所有參加25、26日BLACKPINK在曼谷拉加曼加拉體育場舉辦「DEADLINE」世界巡演演唱會的粉絲穿著黑白服裝，以示對詩麗吉王太后陛下的悼念和尊重。」

南韓女團BLACKPINK原定24日至26在泰國曼谷拉加曼加拉體育場舉辦「DEADLINE」世界巡演演唱會，首日已於24日晚間順利落幕。