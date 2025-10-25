喝冰咖啡還是熱巧克力？研究：飲品溫度差可能左右情緒和消化

福斯新聞24日報導，根據美國聖地牙哥州立大學（UCSD）的一項新研究，無論是喝熱巧克力還是冰咖啡，飲品的溫度與飲用時機都可能影響情緒。

根據UCSD新聞稿，這項刊登於《英國營養學雜誌》（British Journal of Nutrition）的研究調查超過400名美國成年人，參與者皆為亞裔或白人。新聞稿寫道：「研究人員發現，長期以來在傳統亞洲醫學中被重視的飲食溫度，與焦慮、失眠及腸胃不適等情緒與身體症狀存在可測量的關聯。」

研究發現，亞裔受試者在天氣較暖時偏好冷飲，與「焦慮增加、睡眠障礙增多及腹部飽脹感加劇」相關。然而，白人受試者則表示，在冬季飲用熱飲時，抑鬱感減輕、睡眠改善、腸胃不適減少。

研究人員指出，這些差異型態主要可歸因於文化消費習慣及個人對溫度的敏感性，對「手冷」的參與者影響更強。同時，亞裔不同群體之間也存在顯著差異。團隊強調，結果僅顯示相關性，並非因果關係，且基於自我報告的數據。

聖地牙哥州立大學流行病學副教授吳天穎（音）表示，這項研究「提供熱冷飲食消費與健康結果相關的初步概況」，並補充指出，無論是在家還是在餐廳，冷熱飲食消費在美國日常生活中非常普遍，這些發現對日常健康選擇具有廣泛參考價值。

她表示：「下一步是進行更嚴謹的前瞻性研究及干預研究，因為這些影響可能是動態的。例如，老年人或血液循環不佳的人群可能對寒冷暴露特別敏感。」

健康專家、職業治療師麥克（Jessica Mack）並未參與這項研究，她在接受福斯新聞採訪時表示，溫熱飲食「可以對身體的壓力反應產生可測量的影響」，並指出，溫暖可能有助於激活負責放鬆的副交感神經系統，並可能影響血清素等情緒調節化學物質的釋放。

麥克還表示，溫熱飲料可以「刺激迷走神經，有助於降低心率並促進平靜感」，並補充指出，體溫升高還可以改善血液循環，並促進釋放血清素等令人愉悅的神經傳導物質。她說：「心理上，溫暖通常與安全和舒適相關聯，因此像喝茶或熱湯這樣簡單的行為，都能幫助身心從『戰或逃』模式中轉換出來。這是一個小小的感官提示，但具有顯著的鎮定效果。」