快訊

以最高聘金嫁給最愛 三商壽鍾情玉山金背後3大原因

MLB／藍鳥球迷接到大谷世界大賽首轟 「絕對不可能丟回去！」

迪士尼樂園10天內爆3起死亡事件！「全世界最快樂的地方」深藏黑暗面

喝冰咖啡還是熱巧克力？研究：飲品溫度差可能左右情緒和消化

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市一名行人手上拿著咖啡杯，攝於16日。法新社
美國紐約市一名行人手上拿著咖啡杯，攝於16日。法新社

福斯新聞24日報導，根據美國聖地牙哥州立大學（UCSD）的一項新研究，無論是喝熱巧克力還是冰咖啡，飲品的溫度與飲用時機都可能影響情緒。

根據UCSD新聞稿，這項刊登於《英國營養學雜誌》（British Journal of Nutrition）的研究調查超過400名美國成年人，參與者皆為亞裔或白人。新聞稿寫道：「研究人員發現，長期以來在傳統亞洲醫學中被重視的飲食溫度，與焦慮、失眠及腸胃不適等情緒與身體症狀存在可測量的關聯。」

研究發現，亞裔受試者在天氣較暖時偏好冷飲，與「焦慮增加、睡眠障礙增多及腹部飽脹感加劇」相關。然而，白人受試者則表示，在冬季飲用熱飲時，抑鬱感減輕、睡眠改善、腸胃不適減少。

研究人員指出，這些差異型態主要可歸因於文化消費習慣及個人對溫度的敏感性，對「手冷」的參與者影響更強。同時，亞裔不同群體之間也存在顯著差異。團隊強調，結果僅顯示相關性，並非因果關係，且基於自我報告的數據。

聖地牙哥州立大學流行病學副教授吳天穎（音）表示，這項研究「提供熱冷飲食消費與健康結果相關的初步概況」，並補充指出，無論是在家還是在餐廳，冷熱飲食消費在美國日常生活中非常普遍，這些發現對日常健康選擇具有廣泛參考價值。

她表示：「下一步是進行更嚴謹的前瞻性研究及干預研究，因為這些影響可能是動態的。例如，老年人或血液循環不佳的人群可能對寒冷暴露特別敏感。」

健康專家、職業治療師麥克（Jessica Mack）並未參與這項研究，她在接受福斯新聞採訪時表示，溫熱飲食「可以對身體的壓力反應產生可測量的影響」，並指出，溫暖可能有助於激活負責放鬆的副交感神經系統，並可能影響血清素等情緒調節化學物質的釋放。

麥克還表示，溫熱飲料可以「刺激迷走神經，有助於降低心率並促進平靜感」，並補充指出，體溫升高還可以改善血液循環，並促進釋放血清素等令人愉悅的神經傳導物質。她說：「心理上，溫暖通常與安全和舒適相關聯，因此像喝茶或熱湯這樣簡單的行為，都能幫助身心從『戰或逃』模式中轉換出來。這是一個小小的感官提示，但具有顯著的鎮定效果。」

情緒調節 亞裔

延伸閱讀

不爽被限制採訪！大批國防記者交證撤離五角大廈 打包走人畫面曝

動物的語言和溝通：跨物種對談，聽見語言與情感的演化密碼

國際震撼！內唐亞胡可能赦免哈瑪斯 川普白宮會面將揭和平細節

失眠救星！睡前吃2顆「這款水果」一覺到天亮 研究證實：4周見效

相關新聞

喝冰咖啡還是熱巧克力？研究：飲品溫度差可能左右情緒和消化

福斯新聞24日報導，根據美國聖地牙哥州立大學（UCSD）的一項新研究，無論是喝熱巧克力還是冰咖啡，飲品的溫度與飲用時機都...

2025搞笑野生動物攝影獎入圍名單出爐：大象沒眼看、抽菸鴨

由國際攝影品牌尼康（Nikon）主辦的2025年度「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。

德國出現「高雄橋」 漢堡首見以台灣城市命名橋梁

德國漢堡一座無名橋有了新名字，10月中，它掛上「高雄」路標，成為德國首座以台灣城市命名的交通設施。提案議員費雪接受中央社...

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

俗話說「女大十八變」，有人卻能越大越回春？日本偶像早瀨諾艾爾（早瀬ノエル）昨（23）日在社群貼出16歲及21歲的照片，5年的時間卻出現驚人變化，連本人都超級驚訝。「逆生長...

遭控違反歐盟數位內容規範 Meta、TikTok可能挨罰

歐洲聯盟（EU）今天指控臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok違反歐盟數位內容規範，可能使他們面...

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛即將迎來判決，前執行長、被粉絲稱為「NewJeans之母」的閔熙珍，近日悄然展開新動作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。