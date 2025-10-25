快訊

南珉貞跳〈疾風街道〉重摔在地！親曝意外影片說抱歉

新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

2025搞笑野生動物攝影獎入圍名單出爐：大象沒眼看、抽菸鴨

香港01／ 撰文／劉耀洋
2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）。圖／擷取自尼康搞笑野生動物攝影獎官網
2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）。圖／擷取自尼康搞笑野生動物攝影獎官網

由國際攝影品牌尼康（Nikon）主辦的2025年度「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。今年不少入圍照片中，可見看到不少滑稽動物姿態，其中包括「大象沒眼看」、「抽菸鴨」。

據獎項主辦網站，他們將於12月9日在倫敦市中心的一間畫廊舉行頒獎活動，並公布得獎名單，隨後將於12月10日至14日舉辦免費展覽，展出本年度所有入圍作品。

以下這張由Lars Beygang拍攝的照片，被命名為「戶外吸煙區」，圖中的德國巴伐利亞州綠頭鴨看起來，就像人們在吸煙區抽煙。

2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。圖為名為「戶外吸煙區」（Outdoor smoking zone）的入圍照片。（尼康搞笑野生動物攝影獎網站）
2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。圖為名為「戶外吸煙區」（Outdoor smoking zone）的入圍照片。（尼康搞笑野生動物攝影獎網站）

另一張由Henry Szwinto拍攝的圖片作品「Peek a Boo」亦相當有趣，圖中身處斯里蘭卡的大象用兩邊耳朵揉眼睛，展示出一副「沒眼看」的模樣。

2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。圖為名為「Peek a Boo」的入圍照片。（尼康搞笑野生動物攝影獎網站）
2025年度的「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片，最終贏家將於12月9日揭曉。圖為名為「Peek a Boo」的入圍照片。（尼康搞笑野生動物攝影獎網站）

「尼康搞笑野生動物攝影獎」成立於 2015年，旨在利用幽默的力量促進對野生動物和棲息地的保護。

英國天空新聞（Sky News）引述尼康歐洲營銷高級總經理馬耶爾 (Stefan Maier) 表示，這些圖像頌揚了大自然的特色，同時強調了保護大自然的迫切性，公司很自豪能夠支持這項能製造快樂的比賽。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

動物 Nikon 大象 綠頭鴨 抽菸

2025搞笑野生動物攝影獎入圍名單出爐：大象沒眼看、抽菸鴨

由國際攝影品牌尼康（Nikon）主辦的2025年度「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）最近公布了40張入圍照片,最終贏家將於12月9日揭曉。

