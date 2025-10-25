快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

德國出現「高雄橋」 漢堡首見以台灣城市命名橋梁

中央社／ 柏林25日專電
德國漢堡自民黨籍區議員費雪主導推動「高雄橋」命名案，盼讓台灣與德國之間的民主夥伴關係在城市日常中具象可見。掛牌後費雪第一時間開心與高雄橋合照。（費雪提供）中央社
德國漢堡自民黨籍區議員費雪主導推動「高雄橋」命名案，盼讓台灣與德國之間的民主夥伴關係在城市日常中具象可見。掛牌後費雪第一時間開心與高雄橋合照。（費雪提供）中央社

德國漢堡一座無名橋有了新名字，10月中，它掛上「高雄」路標，成為德國首座以台灣城市命名的交通設施。提案議員費雪接受中央社訪問表示，漢堡港與高雄港是姊妹港，台德更是民主夥伴，盼透過命名讓兩地情誼化作城市風景，走入漢堡人的日常生活。

這座無名人行橋代號F566，位於倉庫城東側，緊鄰易北河與漢堡港。今年10月14日，F566正式「掛牌」有了一個新名字：高雄橋（Kaohsiungbrücke）。

去年5月，當地區議會通過自民黨（FDP）籍區議員費雪（Timo Fischer）與社民黨（SPD）、基民盟（CDU）聯合命名提案。

費雪（Timo Fischer）向中央社訪問分享命名契機，1999年，漢堡港與高雄港正式締結姊妹港，雖然有超過1/4世紀的情誼，但多數漢堡市民不知道兩者間的關係。費雪認為，「是時候讓這段夥伴關係，成為市民能看見、也能感受到的城市風景。」

他透露，命名案初期原擬將當地一段街道更名為「高雄街」，但經審查後不符合德國街道命名原則，最終改以尚未正式命名的F566號人行橋為命名對象。

從提案通過到掛牌完成，歷時逾一年。費雪坦言，過程中曾遭極右翼政黨反對，也歷經不少波折。他表示，「在全球民主價值備受挑戰的當下，更應透過具象、友善的文化行動，強化與台灣這樣同樣珍視民主制度國家的連結。」

在費雪眼中，漢堡與高雄都是受經濟、海洋與文化共同形塑而成的重要港口城市。他指出，民主國家間的交流與團結，不應只停留在外交層級，更是地方民意代表應積極參與的課題。

談及自身對台灣的印象，費雪說，他所認識的台灣人多半友善、對世界充滿好奇，對美食更是熱情洋溢。最讓他印象深刻的是訪台時，發現台灣人「不只自己會撿垃圾，有時還會順手撿起別人的垃圾」，展現人際間與對公共空間的尊重。

漢堡是全球橋梁數量最多的城市之一，官方統計顯示，全市橋梁超過2500座，數量超過威尼斯與阿姆斯特丹總和。對費雪而言，橋不僅是交通設施，更象徵跨越水域與文化、政治分歧的連結與信任。

他因此認為，高雄橋雖小，卻能大大拉近台灣與德國的距離，盼望未來漢堡市民經過這座橋時，能因橋名產生好奇，進一步了解台灣。

高雄橋所在的倉庫城，是漢堡最具代表性的觀光地標之一，以磚紅色哥德式建築與縱橫交錯的運河聞名，2015年被列為聯合國教科文組織世界遺產。區域內有香料博物館、微縮景觀世界等之名景點，聚集眾多咖啡館與設計選物店，是當地人與遊客往來不斷的熱門地帶。

漢堡 德國

延伸閱讀

NBA／美媒稱活塞目前無意端合約 欲放走兩名22年樂透新秀

NBA／22年新秀殘酷二選一 金塊偏好用7.7億大約續留布勞恩

TPBL／海神全本土勝戰神 魏家兄弟首度對決

一反保守態度 空巴、德國參展商首度亮相台北航太展

相關新聞

德國出現「高雄橋」 漢堡首見以台灣城市命名橋梁

德國漢堡一座無名橋有了新名字，10月中，它掛上「高雄」路標，成為德國首座以台灣城市命名的交通設施。提案議員費雪接受中央社...

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

俗話說「女大十八變」，有人卻能越大越回春？日本偶像早瀨諾艾爾（早瀬ノエル）昨（23）日在社群貼出16歲及21歲的照片，5年的時間卻出現驚人變化，連本人都超級驚訝。「逆生長...

遭控違反歐盟數位內容規範 Meta、TikTok可能挨罰

歐洲聯盟（EU）今天指控臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok違反歐盟數位內容規範，可能使他們面...

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛即將迎來判決，前執行長、被粉絲稱為「NewJeans之母」的閔熙珍，近日悄然展開新動作...

自認親切反惹禍？日男喊女同事「某某醬」、超可愛 法院認定構成騷擾

自以為沒關係的「親暱稱呼」，恐構成性騷擾！日本一名男子常在職場以「某某醬（○○ちゃん）」稱呼女同事，甚至評論對方的外貌與身材，女職員後來罹患憂鬱症離職，並提出告訴...

白鴿沉淪！日本警察被控街頭販毒 一查買家竟是自己人

日本兵庫縣傳出離譜案件，一名警官涉嫌在街頭販售大麻給同事，再度遭到逮捕。該名警官先前已因持有大麻遭起訴，警方調查發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。