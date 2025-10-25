提升垃圾減量意識 蘇黎世車站成為舊物維修據點

蘇黎世中央車站寸土寸金的店面裡，「還很好用舊物維修站」以簡便流程與便捷地點，讓人重新體驗修理的價值，不但延長各式物品壽命，也促進鄰里互助，展現環保與人情。企劃創辦人貝爾表示，以維修代替購買是現代人必須被提醒的觀念。

蘇黎世中央車站人潮川流不息，每天約有42萬人次進出。「還很好用舊物維修站」試點營運的第1週，每天約有10件舊物送修，從衣物到小家電不等，數量雖不多，但至第3週，人次逐漸增加。現場民眾表示，很高興情感深厚的舊東西終於有人能修理。

企劃創辦人貝爾（Jonas Beer）受訪指出，如今購買往往比維修更快速便宜，尤其網購盛行。若要讓計畫成功，就必須迎合現代消費習慣，讓修理變得輕鬆可行。選址須在人潮集中、交通便捷之處，交件流程也要簡單，消費者才願意嘗試。

大型火車站因此成為最佳地點。蘇黎世市政府補助此案2萬瑞郎（約新台幣77萬3000元），涵蓋租金與人事費用，試行1個月，是計畫的重要支柱。

貝爾發現，「還很好用舊物維修站」不僅修舊物，也促進鄰里互助。前來送修的人多半年長，彼此的交流成為亮點。市政府藉簡單方式接觸市民，也展現對環保政策的用心。

他並透露，試點結束後將與瑞士國鐵合作推出APP，用戶可掃描舊物圖片，透過郵件或電話溝通，再將物品放入指定置物櫃。維修完成後即可取回。此作法結合現代溝通與成本節省，讓維修服務更具彈性。

現場維修人員各有所長，有裁縫師與電工等專業。記者到訪時，一名修理檯燈的師傅竟是退休外科醫生華茲（Walz）。他笑說：「動手修理東西一直是我的愛好。以前動手術刀，現在修東西，同樣能幫助人，意義非凡。」

一位年輕消費者則表示，現代過度消費造成垃圾堆積，希望老物新用能成為潮流，讓更多人意識到每筆消費背後的社會責任。