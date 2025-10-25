巴西總統魯拉盼入東協會晤川普 重塑拉美領導地位

巴西總統魯拉本週展開東南亞外交行程，積極推動巴西成為東南亞國家協會正式成員，並預計於東協峰會後與美國總統川普會晤。此行不僅是巴美關係的關鍵轉捩點，也揭示拉丁美洲地區在全球政治中的領導權競爭。

根據巴西通訊社（Agência Brasil）報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在印尼雅加達與東協（ASEAN）秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）會晤後表示，巴西正努力成為東協正式成員，強調「巴西正處於良好的經濟時期」。

巴西是唯一與東協建立部門對話夥伴關係的拉美國家，這項關係於2023年建立，涵蓋政治協調與多領域合作。

報導指出，2024年巴西與東協的貿易額已超過370億美元，若東協被視為單一買家，將是巴西第5大貿易夥伴。魯拉強調雙方在生物能源、健康與教育領域的合作潛力，並邀請東協參加巴西11月將舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）峰會。

魯拉預計於26至28日在吉隆坡舉行的東協峰會後與川普（Donald Trump）會晤，優先討論包括：美國對巴西商品徵收高達50%關稅，魯拉批評此舉「缺乏合理依據」，並指美國過去15年對巴西累積4100億美元貿易順差；以及美國對巴西官員的制裁，特別是依據「馬格尼茨基人權問責法」（The Global MagnitskyHuman Rights Accountability Act）對最高法院法官的懲罰措施，魯拉認為此舉「毫無道理」，強調巴西司法獨立。

此外，魯拉表示將聆聽美方訴求，預期川普可能提出加薩、烏克蘭、委內瑞拉與稀土供應等議題。

根據巴西新聞網站Terra報導，魯拉此行也被視為巴西在拉美地區與墨西哥、阿根廷等國競爭領導角色的一環。巴西擁有最大經濟體與人口規模，魯拉藉由多邊主義與南南合作（指發展中國家之間的一種合作模式，著重於共同解決問題，而非單向援助 ），試圖重塑巴西的區域領導地位。

報導指出，此次會談成果可能影響巴西在國際組織中的定位，以及它在全球經濟與外交政策上的走向。魯拉表示，他非常相信協商與人際關係的力量，相信此行能取得重大進展，重建與美國的文明關係。