習近平訪問前南韓反中示威高漲 台灣遊客戴國籍徽章防誤認

中央社／ 首爾24日綜合外電報導

韓國即將迎接中國國家主席習近平等各國領袖出席重大峰會，然而，由於對中國團客放寬簽證規定，首爾近來爆發新一波由右派團體發起的反中示威，部分台灣遊客選擇配戴國籍徽章以免受到波及。

「紐約時報」（The New York Times）報導，韓國下週將主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並接待可能在峰會前會晤的美國總統川普（Donald Trump）跟習近平。在此盛會前夕，韓國政府及執法當局致力抑制國內反中抗議，這已成為總統李在明的燙手山芋。

根據當地媒體，李在明譴責反中示威活動，稱之為「傷害國家利益與形象的自我毀滅行為」。他所屬的共同民主黨在國會提出法案，希望禁止鼓動仇恨或歧視的集會，但面臨保守派陣營反對，後者擔心法案被用於遏制異議觀點。

如何平息可能引發尷尬的抗議活動，同時又不被認為過度嚴厲鎮壓民眾，成為李在明面臨的一大考驗。

另一方面，紐時注意到一些台灣遊客為避免受到韓國反中情緒波及，會配戴表明自己來自台灣而非中國的徽章或標示。

一名台灣領隊林永彬（Lin Yung-pin，音譯）估計，他帶的團中大概每20人會有1人佩戴這種徽章或標示，「如果他們被誤認為中國人並受到騷擾，他們可以秀出徽章，通常就不會再被為難」。

林永彬談到，他也建議台灣旅客避免在反中示威活動附近講中文。

首爾與北京當局均試圖將抗議者淡化為邊緣團體。中國駐首爾大使館警告中國遊客，由於「個別極右團體」舉行示威，本月赴韓旅遊需保持高度警惕，但也強調多數韓國人都歡迎中國觀光客。

