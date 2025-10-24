快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

冷豔美女掰了？日偶像16歲舊照曝光 5年「逆生長神顏」本人都震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女團「FRUITS ZIPPER」。圖／聯合報系資料照
日本女團「FRUITS ZIPPER」。圖／聯合報系資料照

俗話說「女大十八變」，有人卻能越大越回春？日本偶像早瀨諾艾爾（早瀬ノエル）昨（23）日在社群貼出16歲及21歲的照片，5年的時間卻出現驚人變化，連本人都超級驚訝。「逆生長」的對比照也讓網友嘖嘖稱奇，粉絲們也充當糾察隊，揪出5年間的「童顏化」關鍵原因。

日本人氣偶像團體FRUITS ZIPPER的成員早瀨諾艾爾，日前在社群平台X曬出16歲及21歲的對比照，5年的差異連本人都感到驚訝，直呼「為什麼5年前反而更像大人？」

從照片可見，16歲的早瀨諾艾爾留著一頭長捲髮，不僅妝容較為成熟，眼神更是冷冷地直視鏡頭，襯托出一股冷艷的美感。相較之下，21歲的她剪了齊瀏海，妝感較為可愛，且著重凸顯水潤的大眼睛，拍照時眼神刻意避開鏡頭，且手指輕觸嘴唇，展現了與5年前不同的萌感魅力。

對比照曝光後立刻吸引粉絲朝聖，紛紛留言大讚「過了5年怎麼反而變年輕啦？兩邊都好可愛」、「左邊漂亮，右邊可愛，能有這麼大的變化真的很厲害呢」、「以前那張感覺更有外國人的氣質」、「真的耶，不過現在的樣子我也超喜歡哦。，也有人分析5年差異的關鍵原因，「提示，瀏海」、「可能是眉毛的粗細、瀏海，還有妝容的關係吧」。

日本偶像團體FRUITS ZIPPER於2022年出道，成員共有7人，因「我最可愛的地方（わたしの一番かわいいところ）」一曲爆紅而打開知名度，也曾受邀來台參與台南跨年活動演出。團員之一的早瀨諾艾爾為德日混血，官方介紹指出，她「能流利地使用3.5種語言」，包含日語、德語、英語及簡單的法語。

