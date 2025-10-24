紐西蘭男童吞食百塊磁鐵 組織壞死切除部分腸道
紐西蘭醫師今天指出，一名13歲男童吞下多達100塊他自中國電商平台Temu購買的強力磁鐵，腹痛難忍的他就醫後，外科醫生發現有組織壞死情形，不得不切除他的部分腸道。
法新社報導，這名男童忍受腹痛4天後，被送往紐西蘭北島的陶蘭加醫院（Tauranga Hospital）就醫。
醫院的醫師在紐西蘭醫學期刊（New ZealandMedical Journal）發表的文章寫道：「他（男童）透露，自己約於1週前吞下大約80到100塊尺寸為5毫米乘2毫米的強力磁鐵（釹磁鐵）。」
紐西蘭自2013年1月起禁售小型強力磁鐵，而男童是從Temu買到這些磁鐵。
男童的X光片顯示，磁鐵在他腸道的不同位置因磁力吸附在一起，形成4條長直鏈。
醫師指出，磁鐵造成的壓力導致男童的小腸及盲腸有4處發生組織壞死。
外科醫師透過手術移除壞死組織並取出磁鐵，該男童在住院8天後已能返家休養。
不過醫師也談到，病患因吞食磁鐵動手術，可能在日後導致其他併發症出現，例如腸阻塞、腹壁疝氣和長期疼痛。
Temu表示已展開調查，確認自家電商平台是否切實遵守紐西蘭的安全規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言