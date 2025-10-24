遭控違反歐盟數位內容規範 Meta、TikTok可能挨罰

快訊

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天指控臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok違反歐盟數位內容規範。路透
歐洲聯盟（EU）今天指控臉書（Facebook）母公司Meta和短影音平台TikTok違反歐盟數位內容規範，可能使他們面臨高額罰款。

法新社報導，歐盟已強化法律工具，要求大型科技公司防範非法內容擴散，並確保數位市場維持開放競爭。

歐盟執行委員會（European Commission）今天表示，Meta旗下臉書和影像社群平台Instagram，以及TikTok，違反歐盟數位服務法（DSA）。

這是歐盟執委會首次指控Meta違反數位服務法，Meta否認相關指控。布魯塞爾指出，初步認定Meta與TikTok未能使研究人員「充分取得公開資料」。

TikTok強調「致力於資訊透明」。TikTok發言人表示：「我們正在檢視歐盟執委會的調查結果，但要求放寬資料保護，反而會使DSA與歐盟通用資料保護規則（GDPR）產生直接衝突。」

歐盟還指出，臉書與Instagram未提供用戶友善的機制檢舉違法內容，也未建立能讓用戶對內容審查決定提出申訴的有效系統。

Meta表示：「我們不同意有違反DSA的說法」，強調會持續與歐盟對話。

據報導，Meta與TikTok接下來可查閱歐盟相關檔案，並提供能消除當局疑慮的承諾。若歐盟對這些大企業的提案不滿意，可依據每個違規事項對這些公司的各平台開罰。

