NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛即將迎來判決，前執行長、被粉絲稱為「NewJeans之母」的閔熙珍，近日悄然展開新動作。綜合外媒報導，她於本月16日成立全新娛樂公司「OOAK Co., Ltd.」，預告回歸演藝圈戰場。

根據登記資料，OOAK總部位於首爾江南區新沙洞，閔熙珍本人登記為公司內部董事，目前執行長職位尚未公開。公司業務項目相當廣泛，涵蓋藝人經紀、音樂製作與發行、演唱會及節目企劃、品牌經營、行動內容開發等，同時也延伸至服飾、餐飲、出版與旅遊服務，被外界解讀為一間橫跨娛樂與生活產業的綜合型企業。

這是閔熙珍自離開ADOR後，首次以正式企業名義對外動作。外界普遍認為，她的成立新公司時機相當微妙，可能與即將於本月30日宣判的「NewJeans合約效力確認訴訟」有關。若法院判決傾向NewJeans成員方，業界不排除她的新公司將成為團員未來活動的新基地。

不過，也有部分觀察指出，情勢未必樂觀。NewJeans成員先前兩次假處分訴訟皆敗訴，法院曾認定若團體擅自活動，每名成員須賠償高達10億韓元（約新台幣2142萬元）。去年11月，NewJeans曾召開緊急記者會，指控ADOR內部待遇不公並宣布單方面解約，隨後以「NJZ」之名嘗試獨立活動，最終因法院禁制令而被迫中止。

如今閔熙珍重啟新局，OOAK的誕生被視為她從風暴中再度出發的象徵。接下來的判決結果，不僅決定NewJeans的去向，也將牽動整個韓國娛樂產業的版圖變化。