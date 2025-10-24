快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓女團 NewJeans來台取景拍攝「How Sweet」MV，傳統公寓的背景非常「台灣感性」。圖／NewJeans IG
南韓女團 NewJeans來台取景拍攝「How Sweet」MV，傳統公寓的背景非常「台灣感性」。圖／NewJeans IG

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛即將迎來判決，前執行長、被粉絲稱為「NewJeans之母」的閔熙珍，近日悄然展開新動作。綜合外媒報導，她於本月16日成立全新娛樂公司「OOAK Co., Ltd.」，預告回歸演藝圈戰場。

根據登記資料，OOAK總部位於首爾江南區新沙洞，閔熙珍本人登記為公司內部董事，目前執行長職位尚未公開。公司業務項目相當廣泛，涵蓋藝人經紀、音樂製作與發行、演唱會及節目企劃、品牌經營、行動內容開發等，同時也延伸至服飾、餐飲、出版與旅遊服務，被外界解讀為一間橫跨娛樂與生活產業的綜合型企業。

這是閔熙珍自離開ADOR後，首次以正式企業名義對外動作。外界普遍認為，她的成立新公司時機相當微妙，可能與即將於本月30日宣判的「NewJeans合約效力確認訴訟」有關。若法院判決傾向NewJeans成員方，業界不排除她的新公司將成為團員未來活動的新基地。

不過，也有部分觀察指出，情勢未必樂觀。NewJeans成員先前兩次假處分訴訟皆敗訴，法院曾認定若團體擅自活動，每名成員須賠償高達10億韓元（約新台幣2142萬元）。去年11月，NewJeans曾召開緊急記者會，指控ADOR內部待遇不公並宣布單方面解約，隨後以「NJZ」之名嘗試獨立活動，最終因法院禁制令而被迫中止。

如今閔熙珍重啟新局，OOAK的誕生被視為她從風暴中再度出發的象徵。接下來的判決結果，不僅決定NewJeans的去向，也將牽動整個韓國娛樂產業的版圖變化。

南韓 k-pop 藝人

延伸閱讀

高雄陷入粉紅海！ 應援BLACKPINK演唱會 不只「6大地標」同步亮燈 網笑：高雄終於瘋成我想要的樣子

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

「憂鬱、服藥、失眠」 NewJeans控訴因ADOR受創！法官要求她們親自出庭

NewJeans解約官司進入調解程序！神比喻ADOR信任崩壞「像換了SIM卡的手機」

相關新聞

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛即將迎來判決，前執行長、被粉絲稱為「NewJeans之母」的閔熙珍，近日悄然展開新動作...

自認親切反惹禍？日男喊女同事「某某醬」、超可愛 法院認定構成騷擾

自以為沒關係的「親暱稱呼」，恐構成性騷擾！日本一名男子常在職場以「某某醬（○○ちゃん）」稱呼女同事，甚至評論對方的外貌與身材，女職員後來罹患憂鬱症離職，並提出告訴...

日本高中以下學生尋短人數創45年來新高 學校問題最苦惱

去年日本高中以下兒童自殺件數創歷來新高。日本政府今（24日）通過今年的自殺對策白皮書，報告指出，儘管全體自殺人數略減，但...

白鴿沉淪！日本警察被控街頭販毒 一查買家竟是自己人

日本兵庫縣傳出離譜案件，一名警官涉嫌在街頭販售大麻給同事，再度遭到逮捕。該名警官先前已因持有大麻遭起訴，警方調查發現...

日本再傳熊襲事件！秋田縣4人遭攻擊臉及頭部 1人不治身亡

日本熊襲人再傳憾事，日本媒體報導，當地時間今（24日）11時10分左右秋田縣警接獲報案，指有3男1女被熊攻擊頭部與臉部，...

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」跨5大洲 亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。