自認親切反惹禍？日男喊女同事「某某醬」、超可愛 法院認定構成騷擾

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名女職員控告遭男同事性騷擾，要求對方支付精神賠償。職場示意圖。圖／AI生成
自以為沒關係的「親暱稱呼」，恐構成性騷擾日本一名男子常在職場以「某某醬（○○ちゃん）」稱呼女同事，甚至評論對方的外貌與身材，女職員後來罹患憂鬱症離職，並提出告訴。日本地方法院近日認定，該男子的行為確有不當，判其需賠償22萬日圓（約台幣4.4萬元）。

根據產經新聞Real Live News報導，一名曾在日本運輸公司佐川急便任職的40多歲女性職員指控，職場上比她的年長男同事自2020年起，常以「某某醬（○○ちゃん）」的方式稱呼她，甚至對她的外貌品頭論足，說出像是「妳好可愛」、「身材很好」等評論。該名女職員於2021年被診斷出罹患憂鬱症，隨後辭職；男同事也被公司嚴厲警告。

女職員於2023年向涉及性騷的男同事提告，並要求其支付約550萬日圓（約台幣110.萬元）的精神賠償金。日本東京地方法院23日針對該職場性騷案作出判決，認定男同事的行為屬於「超出容許範圍的違法騷擾」，判被告須賠償22萬日圓。

法官田原慎士認為，「醬（ちゃん）」通常被用來當作年幼兒童的稱謂，在工作場合沒有使用的必要，即使被告的男同事主張「是基於親切」，但也讓原告感到不舒服。法官指出，包含稱呼方式及其他言語行為，都構成了讓對方感到羞恥的不當行為。

此外，該名女員工也一併提告佐川急便，要求公司一同承擔基於僱主責任的損害賠償，該起案件已於今（2025）年2月，由佐川急便支付70萬日圓（約台幣14萬元）和解金等條件，雙方達成和解。

臉書粉專「秋日和風讀書室」過去貼文提到，「ちゃん」可說是日本最通行的暱稱，與中文以「阿」、「小」加上名字稱呼他人相似，多用在彼此關係密切或稱呼喜歡的藝人身上。若朋友以「ちゃん」稱呼時，代表雙方關係變得親近，如果是上司用來稱呼下屬，也有類似的含意。

日本 職場 同事 性騷擾 辭職 名字

