白鴿沉淪！日本警察被控街頭販毒 一查買家竟是自己人

日本兵庫縣傳出離譜案件，一名警官涉嫌在街頭販售大麻給同事，再度遭到逮捕。該名警官先前已因持有大麻遭起訴，警方調查發現，他疑透過加密通訊軟體與部屬聯繫交易細節，目前正追查毒品來源與流通網絡。

根據《NHK》報導，被捕的是兵庫縣警巡查部長岩城裕貴（42歲）。調查指出，他涉嫌於今年6月在神戶市街頭，以4萬日圓（約新台幣8千元）價格將約10公克乾燥大麻交給一名24歲巡查；9月又在播磨町街頭，以3萬8千日圓售出4瓶液態大麻。兩人曾在同一警署任職。

警方透露，兩人疑似使用一款高度加密的通訊軟體聯繫，岩城會主導決定交易的價格與數量，並親自交付大麻。

岩城在偵訊中已承認轉讓行為，供稱「確實有把大麻交給對方」。兵庫縣警表示，將持續追查大麻取得管道與內部流通情形，強調對違法員警絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885