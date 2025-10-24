日本高中以下學生輕生人數創45年來新高 學校問題最苦惱

去年日本高中以下兒童自殺件數創歷來新高。日本政府今（24日）通過今年的自殺對策白皮書，報告指出，儘管全體自殺人數略減，但10幾至20幾歲的年輕族群，自殺數仍居高不下，國中小與高中生的自殺人數更創下歷年新高，有必要採取更細緻的對策，如透過社群、電話的諮商。

根據白皮書，日本2024年有2萬320人自殺，較前一年減少1517人，是1978年有統計以來第二低。但是分析近10年年輕世代的自殺情況，在2020年疫情以來，15至29歲的自殺人數持超過3000人。

此外，去年有小學生15人、國中生163人與高中生351人，共529名學生輕生，是1980年有紀錄以來最多。主要原因為學校問題，其次是健康與家庭問題。

