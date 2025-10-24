快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日本再傳熊襲事件！秋田縣4人遭攻擊臉及頭部 1人不治身亡

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
秋田縣有4人被熊攻擊頭部與臉部，目前已知有1人死亡。圖為北海道的警告牌，非事發地點。路透
秋田縣有4人被熊攻擊頭部與臉部，目前已知有1人死亡。圖為北海道的警告牌，非事發地點。路透

日本熊襲人再傳憾事，日本媒體報導，當地時間今（24日）11時10分左右秋田縣警接獲報案，指有3男1女被熊攻擊頭部與臉部，4人被救難直升機送往醫院救治，目前已知有1人死亡。

縣警是接獲成瀨村辦公室的通報，表示似乎有人被熊攻擊，在辦公室附近，有4人倒臥在地上。NHK報導，前來支援的獵友會成員在下午1時15分左右，於現場附近發現一頭1公尺20公分長的熊，已開槍將牠趕走。不過送醫的1名男性被確認死亡。

報導指出，當時有2人在戶外工作，熊侵襲他們的時候，有2人前來幫忙，也遭到攻擊。成瀨村人口2200人，全村幾乎都是山林。

日本 熊出沒

延伸閱讀

遇襲恐成人生惡夢…日本熊害頻傳 專家揭熊攻擊人「直接打臉」殘酷真相

泰籍女遭高雄雙煞持刀搶錢 法官輕判2人…最多9月刑

日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

相關新聞

日本再傳熊襲事件！秋田縣4人遭攻擊臉及頭部 1人不治身亡

日本熊襲人再傳憾事，日本媒體報導，當地時間今（24日）11時10分左右秋田縣警接獲報案，指有3男1女被熊攻擊頭部與臉部，...

日本高中以下學生輕生人數創45年來新高 學校問題最苦惱

去年日本高中以下兒童自殺件數創歷來新高。日本政府今（24日）通過今年的自殺對策白皮書，報告指出，儘管全體自殺人數略減，但...

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」跨5大洲 亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

搭船偷渡抵英國今年已逼近3.7萬人 超過去年總和

英國內政部23日公布，今年迄今搭乘小船橫渡英吉利海峽抵達英國的移民人數逼近3萬7000人，已超過2024全年總人數。

西班牙7人竊椅集團 2個月偷走超過1100張 專偷餐廳酒吧

西班牙國家警察22日宣布破獲一個專門偷竊椅子的犯罪集團，七名被捕嫌犯涉嫌在短短兩個月內，從馬德里及附近市鎮的餐廳與酒吧偷...

日本富士山迎2025年「初冠雪」 較前一年早15天

日本甲府地方氣象台今天指出，觀測到富士山今年的「初冠雪」，氣象台人員清晨6時左右透過目視確認山頂附近有明顯積雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。