日本再傳熊襲事件！秋田縣4人遭攻擊臉及頭部 1人不治身亡

日本熊襲人再傳憾事，日本媒體報導，當地時間今（24日）11時10分左右秋田縣警接獲報案，指有3男1女被熊攻擊頭部與臉部，4人被救難直升機送往醫院救治，目前已知有1人死亡。

縣警是接獲成瀨村辦公室的通報，表示似乎有人被熊攻擊，在辦公室附近，有4人倒臥在地上。NHK報導，前來支援的獵友會成員在下午1時15分左右，於現場附近發現一頭1公尺20公分長的熊，已開槍將牠趕走。不過送醫的1名男性被確認死亡。

報導指出，當時有2人在戶外工作，熊侵襲他們的時候，有2人前來幫忙，也遭到攻擊。成瀨村人口2200人，全村幾乎都是山林。