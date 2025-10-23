日本富士山迎2025年「初冠雪」 較前一年早15天
日本甲府地方氣象台今天指出，觀測到富士山今年的「初冠雪」，氣象台人員清晨6時左右透過目視確認山頂附近有明顯積雪。
根據日本氣象廳定義，「冠雪」意思是位於山腳的觀測所或氣象站人員，能目視到山頂附近被白雪覆蓋的狀態，而從8月1日到隔年7月31日之間首度出現「冠雪」的狀態就被稱為「初冠雪」。
共同社報導，據稱富士山今年的初冠雪較往年平均晚21天，但比起創下1894年開始觀測以來最晚紀錄的去年早了15天。
位於山腳的山梨縣富士吉田市也宣布，富士山「首次披上銀裝」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言