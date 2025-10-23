日本富士山迎2025年「初冠雪」 較前一年早15天

日本甲府地方氣象台今天指出，觀測到富士山今年的「初冠雪」，氣象台人員清晨6時左右透過目視確認山頂附近有明顯積雪。

根據日本氣象廳定義，「冠雪」意思是位於山腳的觀測所或氣象站人員，能目視到山頂附近被白雪覆蓋的狀態，而從8月1日到隔年7月31日之間首度出現「冠雪」的狀態就被稱為「初冠雪」。

共同社報導，據稱富士山今年的初冠雪較往年平均晚21天，但比起創下1894年開始觀測以來最晚紀錄的去年早了15天。

位於山腳的山梨縣富士吉田市也宣布，富士山「首次披上銀裝」。