快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

英國：今年來近3.7萬移民搭船抵英 人數超過2024年

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國內政部今天公布，今年迄今搭乘小船橫渡英吉利海峽（EnglishChannel）抵達英國的移民人數逼近3萬7000人，已超過2024全年總人數。

法新社引述相關資料報導，今年來總計3萬6954名移民從法國北部搭乘小船駛抵英格蘭南部海岸，高於2024全年的3萬6816人。

這對英國首相施凱爾（Keir Starmer）形成一大難題，他曾允諾「徹底摧毀」向移民收取高額費用、安排危險偷渡行程的人蛇集團。他力拚遏止偷渡行動，但截至目前成效有限。

搭船偷渡英國的移民在2022年達到創紀錄的4萬5774人。

隨著英國民眾對移民議題不滿情緒高漲，民調顯示反對移民的英國改革黨（Reform UK）支持度急升。

今年頭6個月搭乘小船抵達英國的移民人數，較去年同期暴增48%，倫敦當局將人數激增歸因於天氣持續乾旱。

英國內政部指出，截至今年3月底的過去1年，橫渡英吉利海峽抵達英國的移民大多是阿富汗人、敘利亞人、厄利垂亞人、伊朗人以及蘇丹人。

法國官員聲稱，英國吸引這些移民是因該國缺乏全國統一的身分證制度，導致從事非法工作的難度降低。

英國 移民 偷渡

延伸閱讀

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

英國首相施凱爾訪印度

傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

相關新聞

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

美國長壽專家費芮（Suzanne Ferree）指出，想要身體更健康甚至延緩老化，關鍵不只在「吃什麼」，還在於「怎麼吃」...

靠爸沒在怕？伊朗高官女兒出嫁「婚紗開深V」惹議 民眾怒轟雙標

紐約時報報導，身為伊朗最高級別國安軍官之一、同時是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親信的高官沙姆哈尼（Ali Shamkhani），近日因女兒去年的結婚影片而深陷輿論風暴。影片中所透露的西式私生活...

全家僅自己像外國人！從小因混血外表自卑 日模特兒20歲才知衝擊真相

據日媒「 文春Online」報導，一名輪廓深邃的健身教練兼模特兒Eri，近日在網路社群上公開自己父母雖然都日本人，卻飽受外貌困擾的經歷，引發熱烈討論。現年28歲的Eri，童年因此飽受「混血兒」的嘲笑與霸凌，她也一直懷疑自己的身世。直到20歲生日那天，她才從父親口中得知震撼真相──自己是父母遠赴美國，透過「捐卵」才誕生的孩子。

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

英國國王查理三世將於22日啟程展開對梵蒂岡的國事訪問，期間將會晤教宗良十四世（Pope Leo XIV），並締造歷史——...

羅浮宮10.22重新開放 遭竊展區仍暫關 1原因難求償

法國巴黎羅浮宮珍貴的皇家珠寶館藏失竊3天後，22日重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉。

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。