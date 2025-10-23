英國：今年來近3.7萬移民搭船抵英 人數超過2024年

英國內政部今天公布，今年迄今搭乘小船橫渡英吉利海峽（EnglishChannel）抵達英國的移民人數逼近3萬7000人，已超過2024全年總人數。

法新社引述相關資料報導，今年來總計3萬6954名移民從法國北部搭乘小船駛抵英格蘭南部海岸，高於2024全年的3萬6816人。

這對英國首相施凱爾（Keir Starmer）形成一大難題，他曾允諾「徹底摧毀」向移民收取高額費用、安排危險偷渡行程的人蛇集團。他力拚遏止偷渡行動，但截至目前成效有限。

搭船偷渡英國的移民在2022年達到創紀錄的4萬5774人。

隨著英國民眾對移民議題不滿情緒高漲，民調顯示反對移民的英國改革黨（Reform UK）支持度急升。

今年頭6個月搭乘小船抵達英國的移民人數，較去年同期暴增48%，倫敦當局將人數激增歸因於天氣持續乾旱。

英國內政部指出，截至今年3月底的過去1年，橫渡英吉利海峽抵達英國的移民大多是阿富汗人、敘利亞人、厄利垂亞人、伊朗人以及蘇丹人。

法國官員聲稱，英國吸引這些移民是因該國缺乏全國統一的身分證制度，導致從事非法工作的難度降低。