快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

靠爸沒在怕？伊朗高官女兒出嫁「婚紗開深V」惹議 民眾怒轟雙標

香港01／ 撰文：官祿倡
伊朗高官沙姆哈尼的女兒婚禮影片被揪出，因其未有配戴頭巾、身穿性感婚紗，引發當地民眾質疑。示意圖／ingimage
伊朗高官沙姆哈尼的女兒婚禮影片被揪出，因其未有配戴頭巾、身穿性感婚紗，引發當地民眾質疑。示意圖／ingimage

紐約時報報導，身為伊朗最高級別國安軍官之一、同時是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親信的高官沙姆哈尼（Ali Shamkhani），近日因女兒去年的結婚影片而深陷輿論風暴。影片中所透露的西式私生活，與在政界下令對國內女性實施嚴苛的伊斯蘭教法的形象形成巨大反差，尤其是其女兒沒有配戴頭巾、且身穿性感婚紗，引發當地民眾質疑及憤怒。有人批評，真正的侮辱在於當局的雙重標準。

在影片中，沙姆哈尼手挽身穿低胸、無肩帶婚紗且頭戴幾乎透明、未覆蓋頭部面紗的女兒，在舉行西式婚禮的盛大宴會中，將女兒送入婚姻殿堂；而他的妻子同樣身穿暴露的晚禮服；此外，來往賓客的穿著打扮也完全西式，且部份人未有戴上頭巾。這條影片自上周六曝光後令伊朗民眾嘩然。

親德黑蘭政府的《賈萬報》（Javan newspaper）迅速站在沙姆哈尼一方，宣稱關注個人倫理或行為不當是被禁止的，該事件既沒有涉及酒精，也沒有道德腐化。

伊朗記者Amir Hossein Mosalla則表示，這段影片顯示，政權官員自己根本不相信他們支持的法律，只想讓人民的生活變得痛苦。伊朗裔美國女記者阿利內賈德（Masih Alinejad）就批評德黑蘭政府，指他們要求民眾遵守伊斯蘭教法，但卻對掌權者例外。

儘管深陷輿論風暴，沙姆哈尼卻在周一於社交平台首度回應，他爆粗並強調「我還活著」，這句話他在之前以伊衝突時曾說過。在今（2025）年6月的以色列襲擊伊朗時，一枚導彈擊中他本人的豪華公寓，但沙姆哈尼之後獲救。

沙姆哈尼於2022年領導國家安全委員會時，伊朗爆發了全國性示威，數以萬計的女性走上街頭集會，焚燒頭巾，抗議強制頭巾規定。不過沙姆哈尼主張暴力鎮壓集會，以及對女性執行嚴格的伊斯蘭教法。

延伸閱讀：

伊朗末代王儲發聲 呼籲民眾上街推翻政權「奪回自己的國家」

冰島首次發現蚊子蹤跡 全球暖化讓「無蚊國家」也失守？

文章授權轉載自《香港01》

伊朗 婚紗 伊斯蘭 婚禮 哈米尼

延伸閱讀

高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高䠷「對1事沒興趣」

Labubu過氣？轉售價4個月暴跌8成 專家：1缺陷成不了寶可夢第2

影／富士山降下「初冠雪」！比去年早15天 白頭絕美畫面曝光

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

相關新聞

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

美國長壽專家費芮（Suzanne Ferree）指出，想要身體更健康甚至延緩老化，關鍵不只在「吃什麼」，還在於「怎麼吃」...

靠爸沒在怕？伊朗高官女兒出嫁「婚紗開深V」惹議 民眾怒轟雙標

紐約時報報導，身為伊朗最高級別國安軍官之一、同時是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親信的高官沙姆哈尼（Ali Shamkhani），近日因女兒去年的結婚影片而深陷輿論風暴。影片中所透露的西式私生活...

全家僅自己像外國人！從小因混血外表自卑 日模特兒20歲才知衝擊真相

據日媒「 文春Online」報導，一名輪廓深邃的健身教練兼模特兒Eri，近日在網路社群上公開自己父母雖然都日本人，卻飽受外貌困擾的經歷，引發熱烈討論。現年28歲的Eri，童年因此飽受「混血兒」的嘲笑與霸凌，她也一直懷疑自己的身世。直到20歲生日那天，她才從父親口中得知震撼真相──自己是父母遠赴美國，透過「捐卵」才誕生的孩子。

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

英國國王查理三世將於22日啟程展開對梵蒂岡的國事訪問，期間將會晤教宗良十四世（Pope Leo XIV），並締造歷史——...

羅浮宮10.22重新開放 遭竊展區仍暫關 1原因難求償

法國巴黎羅浮宮珍貴的皇家珠寶館藏失竊3天後，22日重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉。

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。