靠爸沒在怕？伊朗高官女兒出嫁「婚紗開深V」惹議 民眾怒轟雙標

紐約時報報導，身為伊朗最高級別國安軍官之一、同時是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）親信的高官沙姆哈尼（Ali Shamkhani），近日因女兒去年的結婚影片而深陷輿論風暴。影片中所透露的西式私生活，與在政界下令對國內女性實施嚴苛的伊斯蘭教法的形象形成巨大反差，尤其是其女兒沒有配戴頭巾、且身穿性感婚紗，引發當地民眾質疑及憤怒。有人批評，真正的侮辱在於當局的雙重標準。

在影片中，沙姆哈尼手挽身穿低胸、無肩帶婚紗且頭戴幾乎透明、未覆蓋頭部面紗的女兒，在舉行西式婚禮的盛大宴會中，將女兒送入婚姻殿堂；而他的妻子同樣身穿暴露的晚禮服；此外，來往賓客的穿著打扮也完全西式，且部份人未有戴上頭巾。這條影片自上周六曝光後令伊朗民眾嘩然。

親德黑蘭政府的《賈萬報》（Javan newspaper）迅速站在沙姆哈尼一方，宣稱關注個人倫理或行為不當是被禁止的，該事件既沒有涉及酒精，也沒有道德腐化。

伊朗記者Amir Hossein Mosalla則表示，這段影片顯示，政權官員自己根本不相信他們支持的法律，只想讓人民的生活變得痛苦。伊朗裔美國女記者阿利內賈德（Masih Alinejad）就批評德黑蘭政府，指他們要求民眾遵守伊斯蘭教法，但卻對掌權者例外。

儘管深陷輿論風暴，沙姆哈尼卻在周一於社交平台首度回應，他爆粗並強調「我還活著」，這句話他在之前以伊衝突時曾說過。在今（2025）年6月的以色列襲擊伊朗時，一枚導彈擊中他本人的豪華公寓，但沙姆哈尼之後獲救。

沙姆哈尼於2022年領導國家安全委員會時，伊朗爆發了全國性示威，數以萬計的女性走上街頭集會，焚燒頭巾，抗議強制頭巾規定。不過沙姆哈尼主張暴力鎮壓集會，以及對女性執行嚴格的伊斯蘭教法。

