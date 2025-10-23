紐西蘭強風吹襲南北島 9萬戶停電屋頂掀飛樹木倒塌

快訊

中央社／ 威靈頓23日綜合外電報導

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導，時速高達150公里的可能致命強風今天猛烈襲擊紐西蘭，摧毀樹木與電線桿，掀起屋頂。南島東部大部分地區以及北島南部地區發布紅色強風警戒。

坎特布里（Canterbury）昨天因強風及預報將有更大陣風發布地方緊急狀態。全國超過100班航班遭取消。受到嚴重天候影響，紐西蘭教育學會Te Riu Roa在首都威靈頓、懷拉拉帕（Wairarapa）及坎特布里的罷工集會已宣布取消。

隨著今晚情況逐漸緩和，全紐西蘭各地的紅色警戒已全部解除。塔拉魯亞區（Tararua District）至明天凌晨3點，以及豪克灣（Hawke's Bay）至凌晨4點仍然維持強風警報與注意事項。塔拉魯亞山區及東加里羅國家公園（Tongariro National Park）今晚亦維持大雨警戒與注意事項。

南島各地仍有數千戶停電，格雷區（Grey District）則正面臨供水短缺問題。

紐西蘭氣象局（MetService）表示，明天的天氣預報看起來比今天好。

氣象局在X上發文指出：「今晚雨勢將橫越北島部分地區，不過大多數地區週五天氣會較乾燥。」

「仍有少數地區會有零星降雨，南地（Southland）高海拔地區甚至可能降雪。」

「最強風勢已經過去，但天氣仍會較有風。」

