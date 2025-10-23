紐西蘭強風吹襲南北島 9萬戶停電屋頂掀飛樹木倒塌
紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導，時速高達150公里的可能致命強風今天猛烈襲擊紐西蘭，摧毀樹木與電線桿，掀起屋頂。南島東部大部分地區以及北島南部地區發布紅色強風警戒。
坎特布里（Canterbury）昨天因強風及預報將有更大陣風發布地方緊急狀態。全國超過100班航班遭取消。受到嚴重天候影響，紐西蘭教育學會Te Riu Roa在首都威靈頓、懷拉拉帕（Wairarapa）及坎特布里的罷工集會已宣布取消。
隨著今晚情況逐漸緩和，全紐西蘭各地的紅色警戒已全部解除。塔拉魯亞區（Tararua District）至明天凌晨3點，以及豪克灣（Hawke's Bay）至凌晨4點仍然維持強風警報與注意事項。塔拉魯亞山區及東加里羅國家公園（Tongariro National Park）今晚亦維持大雨警戒與注意事項。
南島各地仍有數千戶停電，格雷區（Grey District）則正面臨供水短缺問題。
紐西蘭氣象局（MetService）表示，明天的天氣預報看起來比今天好。
氣象局在X上發文指出：「今晚雨勢將橫越北島部分地區，不過大多數地區週五天氣會較乾燥。」
「仍有少數地區會有零星降雨，南地（Southland）高海拔地區甚至可能降雪。」
「最強風勢已經過去，但天氣仍會較有風。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言