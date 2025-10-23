快訊

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國長壽專家費芮主張，進食順序可能影響身體健康甚至老化狀況，她建議先吃蔬菜並以多樣色彩的原型食材為主，再吃蛋白質，最後才吃碳水化和物。法新社
美國長壽專家費芮（Suzanne Ferree）指出，想要身體更健康甚至延緩老化，關鍵不只在「吃什麼」，還在於「怎麼吃」。她建議，理想的進食順序是先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃碳水化合物；而且她發現，大約45歲至65歲的中年階段是改變飲食習慣、為未來健康打下基礎的關鍵時期。

印度經濟時報報導，人類行為暨長壽專家費芮研究老化問題長達10年，她告訴財經新聞網CNBC旗下健康新聞網站Make It，人在45歲至65歲的中年階段是改變生活習慣、為未來健康打下基礎的關鍵時期，「這是讓微習慣開始累積長遠效果的時候」。

費芮進一步提出，只要改變進食的順序，就能顯著改善健康狀況，甚至延緩老化。她主張理想的進食順序應該是先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才吃碳水化合物。

「吃東西的順序非常重要，」她解釋，「先吃蔬菜可以減緩血液中葡萄糖吸收，防止血糖暴衝消耗能量，並損害長期健康狀況」。

哈佛健康出版社（Harvard Health Publishing）研究也支持這項進食順序建議。研究指出，蔬果中的植物營養素（phytonutrients）能降低心臟病、癌症與認知退化風險。俄亥俄州立大學營養師赫南德茲（Jessica Hernandez）也補充，這種進食順序對糖尿病與糖尿病前期患者特別有幫助，因為它能穩定胰島素反應、改善代謝健康。

除此之外，費芮也建議多吃不同顏色的天然蔬菜，可以從綠色蔬菜開始。「我盡量讓餐盤上的顏色越多越好，」她說，越繽紛的飲食搭配代表營養來源越多樣。

她指出，不同顏色的蔬果，蘊含不同的植物化學成分與抗氧化物，有助對抗發炎、維持身體活力。她自己經常吃蘆筍和紫色地瓜等色彩鮮艷的天然食材。

費芮也提醒，要多吃原型食物，少碰加工食品，這是最基本的原則。

生活習慣 老化 飲食習慣

