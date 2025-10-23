快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
孤獨星球22日公布「2026年25大最佳旅遊目的地」榜單，執行總編錢伯斯透露，她私心特別喜愛的入選地點是有「小日本」之稱的聖保羅自由區。圖/取自@rob_piece在X的照片
孤獨星球22日公布「2026年25大最佳旅遊目的地」榜單，執行總編錢伯斯透露，她私心特別喜愛的入選地點是有「小日本」之稱的聖保羅自由區。圖/取自@rob_piece在X的照片

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造訪的地點，從非洲的波札那到北歐的芬蘭，入選地點橫跨五大洲，其中亞洲共有5個城市雀屏中選，台灣與日本無緣入榜，但素有「小日本」稱號的巴西聖保羅自由區特別受到孤獨星球執行總編青睞。

亞洲有5個城市入選，分別為南韓濟州島、越南歸仁、柬埔寨暹粒、泰國普吉島與斯里蘭卡賈夫納。

孤獨星球形容，南韓濟州島是「撫慰心靈的地方」，推薦旅人以登山與步道健行探索島嶼風光。越南歸仁則以「海岸冒險與海味饗宴」脫穎而出。柬埔寨暹粒被讚為「靈性白晝與熱鬧夜晚兼具」的城市，不僅有宏偉的吳哥古蹟，也充滿活力與人情味。

泰國普吉島被譽為「熱帶樂土與都會節奏的結合」，是兼顧度假與工作的理想地。斯里蘭卡賈夫納以深厚的文化與島國風情獲得青睞，被稱為「最適合體驗文化、美食與島嶼生活」的目的地。

台灣與日本雖然無緣入選2026年最佳旅遊地，但孤獨星球執行總編錢伯斯（Nitya Chambers）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她私心特別喜愛的入選地點是有「小日本」（little Japan）之稱的聖保羅自由區（Liberdade）。

「巴西是日本境外最大的日本人聚居地，有約200萬人稱擁有日本血統。」錢伯斯說，自由區真的充滿驚喜，有受動漫啟發的街頭藝術與東方風格的庭園。

「據說這裡的拉麵是東京以外最好吃的，」她說，「不過這應該永遠是個熱議話題」。

孤獨星球評選完整名單：

波札那

祕魯

南韓濟州島

澳洲南部伊卡拉－弗林德斯山脈與內陸地區

西班牙加的斯

巴西聖保羅自由區

義大利薩丁尼亞島

美國西奧多羅斯福國家公園

法屬留尼旺島

突尼西亞

巴貝多

索羅門群島

美國緬因州

墨西哥城

愛爾蘭蒂珀雷里郡

瓜地馬拉克薩爾特南戈／謝拉

斯里蘭卡賈夫納

泰國普吉島

荷蘭烏特列支

哥倫比亞迦太基娜

芬蘭

越南歸仁

加拿大卑詩省

柬埔寨暹粒

紐西蘭北島

日本 孤獨 美國

延伸閱讀

柬埔寨詐騙首腦曾多次入台 警政署：已報請北檢偵辦

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

【專家之眼】美國兩手策略，查扣柬埔寨財產和川普到訪

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

相關新聞

影／富士山降下「初冠雪」！比去年早15天 白頭絕美畫面曝光

日本名峰富士山於23日出現本年度首次冠雪，標誌冬季氣息來臨。甲府地方氣象台當天上午6時左右觀測到山頂覆上薄雪，並宣布「初...

美前珠寶大盜批羅浮宮劫匪「不專業」 估珠寶藏「這裡」偷運出國

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，財物損失約8800萬歐元（約台幣31億8560萬元）。美...

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

從小自卑拒學8年…過動症日男補習班找到轉機 考上東大「谷底翻身」

根據日媒「HugKum」報導，一名現年26歲、就讀東京大學三年級的學生田中秋德，有著極不尋常的過去。他坦言小學時的自己「完全不會念書」，卻在日後徹底翻身，考上日本第一學府。

全球動盪加劇！第3次世界大戰爆發「躲哪最安全」？8國家被點名為最佳避風港

隨著國際政治局勢日益緊張，世界第三次大戰爆發的可能性成為全球關注的焦點。大國如美國、中國、俄羅斯，以及北約成員國間的衝突風險逐漸升高，加上現代科技發展使核武器威脅更為嚴峻，讓不少人對未來的戰爭形勢感到憂慮。

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

台灣公益團體自律聯盟成立20周年，並且在今年5月到瑞典參與國際責信監督聯盟組織年度大會，參訪3個瑞典主要非營利組織聯盟Concord, Ideell Arena, Forum Civ了解瑞典責信工作。《轉角國際》藉此機會訪問公益團體自律聯盟，針對瑞典援外政策改變對公益團體所造成的影響做特別報導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。