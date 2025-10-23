孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選
知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造訪的地點，從非洲的波札那到北歐的芬蘭，入選地點橫跨五大洲，其中亞洲共有5個城市雀屏中選，台灣與日本無緣入榜，但素有「小日本」稱號的巴西聖保羅自由區特別受到孤獨星球執行總編青睞。
亞洲有5個城市入選，分別為南韓濟州島、越南歸仁、柬埔寨暹粒、泰國普吉島與斯里蘭卡賈夫納。
孤獨星球形容，南韓濟州島是「撫慰心靈的地方」，推薦旅人以登山與步道健行探索島嶼風光。越南歸仁則以「海岸冒險與海味饗宴」脫穎而出。柬埔寨暹粒被讚為「靈性白晝與熱鬧夜晚兼具」的城市，不僅有宏偉的吳哥古蹟，也充滿活力與人情味。
泰國普吉島被譽為「熱帶樂土與都會節奏的結合」，是兼顧度假與工作的理想地。斯里蘭卡賈夫納以深厚的文化與島國風情獲得青睞，被稱為「最適合體驗文化、美食與島嶼生活」的目的地。
台灣與日本雖然無緣入選2026年最佳旅遊地，但孤獨星球執行總編錢伯斯（Nitya Chambers）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她私心特別喜愛的入選地點是有「小日本」（little Japan）之稱的聖保羅自由區（Liberdade）。
「巴西是日本境外最大的日本人聚居地，有約200萬人稱擁有日本血統。」錢伯斯說，自由區真的充滿驚喜，有受動漫啟發的街頭藝術與東方風格的庭園。
「據說這裡的拉麵是東京以外最好吃的，」她說，「不過這應該永遠是個熱議話題」。
孤獨星球評選完整名單：
波札那
祕魯
南韓濟州島
澳洲南部伊卡拉－弗林德斯山脈與內陸地區
西班牙加的斯
巴西聖保羅自由區
義大利薩丁尼亞島
美國西奧多羅斯福國家公園
法屬留尼旺島
突尼西亞
巴貝多
索羅門群島
美國緬因州
墨西哥城
愛爾蘭蒂珀雷里郡
瓜地馬拉克薩爾特南戈／謝拉
斯里蘭卡賈夫納
泰國普吉島
荷蘭烏特列支
哥倫比亞迦太基娜
芬蘭
越南歸仁
加拿大卑詩省
柬埔寨暹粒
紐西蘭北島
