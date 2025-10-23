美前珠寶大盜批羅浮宮劫匪「不專業」 估珠寶藏「這裡」偷運出國

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，財物損失約8800萬歐元（約台幣31億8560萬元）。美國最惡名昭彰的珠寶大盜勞頓（Larry Lawton）接受紐約郵報專訪，大膽推測劫匪可能為了將珍貴珠寶偷運出法國，不惜將贓物藏在「體內」。

勞頓在1980年代和1990年代橫掃美國東岸25家珠寶店，總共搶得當時價值約1800萬美元的贓物，並一度成為全美頭號通緝犯。他行搶時常以束帶綁住受驚的店主和顧客，憑縝密計畫與精確執行逃避多年追捕，直到1996年才落網，服刑11年後改過自新。

現年64歲的勞頓形容羅浮宮劫匪是「業餘白痴」，並希望他們有足夠的錢，能真正低調潛逃出國。他以自身經驗推測，如果4人是搭飛機逃走，絕不會把珠寶放在隨身行李裡。他說：「信不信由你，視大小而定，有些珠寶是可以拆開，然後真的『行李箱化』（suitcase it）。」

他解釋，「suitcase」原是指普通行李，但在監獄俚語中則意指「將東西塞進直腸」。他甚至生動地回憶，自己過去怎麼將一把刀藏進體內。

不過，羅浮宮劫案的4名劫匪據報犯下多項重大錯誤，包括有人遺留手套，倉皇逃跑時還掉落歐仁妮皇后的皇冠，導致這件歷史文物受損，也未能成功滅證。勞頓指出，他們不具備自己那樣的老練，並直言：「他們不像我那樣是專業的。我搶過25家該死的店，從沒掉過珠寶，更別說一頂該死的皇冠！」

勞頓認為，由於4名劫匪犯下種種錯誤，最終仍會被查出身分並逮捕，即使他們真的把贓物藏在「體內」逃出法國，也難逃法網。他推測，至少有一名劫匪是巴黎本地人，並與羅浮宮有某種關聯，懷疑館內某人或許無意間透露資訊。

勞頓坦言，成功的搶案需要周密策畫，他曾勘查超過一千家珠寶店，最終只出手25次。他指出，成為珠寶大盜最關鍵的一環就是能否順利銷贓，而羅浮宮的珠寶因稀有珍貴，即使拆解分散也幾乎無法轉手。

不過，勞頓說，儘管羅浮宮劫匪犯下錯誤，如今可能心生恐懼，但當他們帶著戰利品離開時，內心無疑感到狂喜。他形容行搶的感覺時說：「你的腎上腺素完全飆升，興奮到極點。我吸過各種毒品，但沒有任何一種快感能比得上走出珠寶店，知道自己袋子裡有那該死的一百萬美元的那一刻。」

