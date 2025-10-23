影／富士山降下「初冠雪」！比去年早15天 白頭絕美畫面曝光

日本名峰富士山於23日出現本年度首次冠雪，標誌冬季氣息來臨。甲府地方氣象台當天上午6時左右觀測到山頂覆上薄雪，並宣布「初冠雪」。這次冠雪比2024年史上最晚初冠雪提早15天，但仍比往年平均晚了21天，是歷年來第三晚初冠雪紀錄。

甲府地方氣象台23日宣布，富士山出現今年首場冠雪。每日新聞指出，這次冠雪比去年提早15天，2024年富士山初冠雪是自1894年開始觀測以來最晚的一年。但今年初冠雪仍比往年平均晚了21天，是觀測史上第三晚出現的紀錄。

讀賣新聞報導，清晨時分，靜岡市清水區日本平山頂可見富士山頂被白雪覆蓋的絕美景象，港口燈火與晨霧映襯出冬日氣息，不少攝影愛好者早早登頂拍攝。山腳下的山梨縣富士吉田市也於同日宣布「初雪化妝」，是富士山今年第一次披上雪妝，正式迎來雪季。

在鄰近的山中湖村，富士山清晰現身於朝陽之下，吸引大批國內外遊客拍照留念。一名32歲來自葡萄牙的男性遊客興奮表示：「披上白雪的富士山，比照片裡看到的還要美麗。」

氣象專家指出，今年的初冠雪比往常略晚，主因是秋季氣溫偏高。不過隨著冷空氣南下，富士山周邊地區氣溫已明顯下降，未來數周預料可見更穩定的積雪景觀。