全球動盪加劇！第3次世界大戰爆發「躲哪最安全」？8國家被點名為最佳避風港

隨著國際政治局勢日益緊張，世界第三次大戰爆發的可能性成為全球關注的焦點。大國如美國、中國、俄羅斯，以及北約成員國間的衝突風險逐漸升高，加上現代科技發展使核武器威脅更為嚴峻，讓不少人對未來的戰爭形勢感到憂慮。

針對這樣的情況，《澳洲新聞》（UNILAD）根據全球和平指數（Global Peace Index），從地理位置、軍事聯盟、中立性、距離潛在目標的遠近，以及民防設施與基本糧食能源自給能力等多項因素，整理出在全球戰爭爆發時相對安全的國家名單。雖然無法完全預測未來，但這份報告為關注安全居住環境的人們提供了重要參考。

以下列出8個不分先後順序的安全國家：

瑞士

瑞士長期維持軍事中立，且地形多山，難以遭受陸地入侵。該國防護措施完善，擁有的地下掩體空間多於人口，且具備即時啟用的過濾和供電系統，為核戰時期的安全做好充分準備。

冰島

冰島無常備軍隊，且重要目標有限，主要為航空路線。憑藉強大的再生能源產業，冰島能充分利用火山地貌，幾乎完全依賴地熱和水力發電，能源自給自足。

阿根廷

阿根廷遠離歐洲、北美及亞洲大陸的政治緊張區域，加上廣大農業用地，在全球貿易中斷時具備良好的糧食安全保障。

馬達加斯加

這個位於非洲大陸外的巨大島國，因地理隔離而降低戰爭風險。有限的基礎設施也使其在戰略上不具吸引力。

巴拉圭

巴拉圭戰略價值低，但農業發達，具備自給自足的條件。

蒙古

雖然夾在俄羅斯和中國之間，但蒙古並無重要戰略價值，是一個高度自給自足的遊牧民族國家。

斐濟

遠離澳洲，斐濟地理位置偏遠且在戰爭中幾乎無價值。擁有獨立的基礎設施與糧食資源，是一個在極端情況下仍能居住的國家。

紐西蘭

人口稀少，擁有豐富農業資源的紐西蘭，地理位置遙遠且目標優先順序低，是另一個具備糧食自給能力的安全選擇。