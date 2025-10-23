監視器少又朝錯邊！羅浮宮7分鐘珠寶大劫案 館長認安全系統非常不足

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，館長德卡爾（Laurence des Cars）22日向參議院作證時坦言，沒有充分預見劫匪到來，同時指出，整個廣大的羅浮宮周邊僅有少數老舊監視器，「系統非常不足」。

華爾街日報報導，劫匪將安裝升降平台的卡車停好準備作案時，該區域只有一台監視器，而且方向錯誤。因此，指揮中心的保安人員完全沒有察覺這群身穿黃色反光背心的劫匪放置警示錐並操作機械梯，直達展示被劫珠寶的阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）外部陽台。

德卡爾說：「不幸的是，這裡唯一的監視器朝西，無法監控到陽台。」這個盲點也讓羅浮宮損失寶貴的數分鐘，無法及時阻止這場每一秒都至關重要的搶劫。

當局多年來早就知道羅浮宮外部缺乏監視器是眾多保全漏洞之一，一直在準備重大升級，最終目標是用監視器覆蓋整個廣大的博物館外部，為收藏全球最珍貴藝術品的殿堂打造最先進的安全措施，但當局如今不得不面對多年拖延的後果。

遭劫的8件法國王室及拿破崙時代珠寶估計價值約為8800萬歐元（約台幣31億8560萬元）。但法國官員坦言，金額無法衡量這些珠寶對法國的象徵意義。德卡爾表示：「這對我們造成深刻的創傷。」

這起劫案也讓法國政界深感羞愧，並引發外界質疑歷屆政府為何放任羅浮宮安全漏洞多年未解。儘管羅浮宮官員過去十年多次警告基礎設施老化、設備落後，4年前決定進行升級，但因官僚障礙，工作至今仍未啟動。

德卡爾曾任塞納河對岸的奧賽博物館館長，2021年接掌羅浮宮，館方人員曾提醒她，會被「與奧賽博物館明顯更現代化設備形成的對比所震驚」。

此外，巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）表示，做案的4名劫匪很可能有幕後共犯協助，並透露劫匪在巴黎北部一座名為「盧夫爾」（Louvres）的小鎮取得作案用卡車，地名與羅浮宮極為相似。她說：「這個巧合令人不安。」