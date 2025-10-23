快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

監視器少又朝錯邊！羅浮宮7分鐘珠寶大劫案 館長認安全系統非常不足

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎羅浮宮19日發生「7分鐘珠寶大劫案」後，民眾22日在館外排起長隊。
法國巴黎羅浮宮19日發生「7分鐘珠寶大劫案」後，民眾22日在館外排起長隊。

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，館長德卡爾（Laurence des Cars）22日向參議院作證時坦言，沒有充分預見劫匪到來，同時指出，整個廣大的羅浮宮周邊僅有少數老舊監視器，「系統非常不足」。

華爾街日報報導，劫匪將安裝升降平台的卡車停好準備作案時，該區域只有一台監視器，而且方向錯誤。因此，指揮中心的保安人員完全沒有察覺這群身穿黃色反光背心的劫匪放置警示錐並操作機械梯，直達展示被劫珠寶的阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）外部陽台。

德卡爾說：「不幸的是，這裡唯一的監視器朝西，無法監控到陽台。」這個盲點也讓羅浮宮損失寶貴的數分鐘，無法及時阻止這場每一秒都至關重要的搶劫。

當局多年來早就知道羅浮宮外部缺乏監視器是眾多保全漏洞之一，一直在準備重大升級，最終目標是用監視器覆蓋整個廣大的博物館外部，為收藏全球最珍貴藝術品的殿堂打造最先進的安全措施，但當局如今不得不面對多年拖延的後果。

遭劫的8件法國王室及拿破崙時代珠寶估計價值約為8800萬歐元（約台幣31億8560萬元）。但法國官員坦言，金額無法衡量這些珠寶對法國的象徵意義。德卡爾表示：「這對我們造成深刻的創傷。」

這起劫案也讓法國政界深感羞愧，並引發外界質疑歷屆政府為何放任羅浮宮安全漏洞多年未解。儘管羅浮宮官員過去十年多次警告基礎設施老化、設備落後，4年前決定進行升級，但因官僚障礙，工作至今仍未啟動。

德卡爾曾任塞納河對岸的奧賽博物館館長，2021年接掌羅浮宮，館方人員曾提醒她，會被「與奧賽博物館明顯更現代化設備形成的對比所震驚」。

此外，巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）表示，做案的4名劫匪很可能有幕後共犯協助，並透露劫匪在巴黎北部一座名為「盧夫爾」（Louvres）的小鎮取得作案用卡車，地名與羅浮宮極為相似。她說：「這個巧合令人不安。」

羅浮宮 監視器 法國

延伸閱讀

1顆眼睛6千多萬！英國珠寶師義眼鑲2克拉真鑽 價格堪比1棟房

法國禍不單行…羅浮宮才爆珠寶竊案 再傳陸女偷法博物館「6公斤黃金」

金卡戴珊又出奇招「絲襪套頭」走紅毯？頸間珠寶滿載，腰側結構掀熱議

羅浮宮「7分鐘大劫案」財損近32億元！求償無門內情曝光

相關新聞

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

台灣公益團體自律聯盟成立20周年，並且在今年5月到瑞典參與國際責信監督聯盟組織年度大會，參訪3個瑞典主要非營利組織聯盟Concord, Ideell Arena, Forum Civ了解瑞典責信工作。《轉角國際》藉此機會訪問公益團體自律聯盟，針對瑞典援外政策改變對公益團體所造成的影響做特別報導。

監視器少又朝錯邊！羅浮宮7分鐘珠寶大劫案 館長認安全系統非常不足

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，館長德卡爾（Laurence des Cars）22日向...

羅浮宮珠寶沒了…竊賊手法老練恐是外國人 法國聯合歐洲警察網絡追查

巴黎羅浮宮本月19日遭竊，失去價值估計達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的珠寶收藏。法國警方正與歐洲刑警組織等歐洲...

英國教與天主教分裂500年來 英王將首次與教宗祈禱

英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）將於今天啟程展開對梵蒂岡的國是訪問，期間將會晤教宗良十四世，並締造歷史——自500年前英格蘭教會與天主...

聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

聰明真的能讓人活得更久嗎？英國最新研究發現，童年時期的智力高低，與壽命長短之間竟存在基因關聯。科學家分析超過40萬名受試者的基因資料後，首次證實「聰明與長壽」不只是生活習慣的結果，背後可能藏著生物學密碼。

羅浮宮重新對外開放 皇家珠寶失竊3天…遭竊展區仍暫關閉

法國巴黎羅浮宮珍貴的皇家珠寶館藏失竊3天後，今天重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。