白俄及喬治亞記者獲沙卡洛夫獎 兩人對抗不公入獄

歐洲議會今天宣布，表彰對人權和思想自由做出貢獻的「沙卡洛夫獎」要頒給入獄的喬治亞記者阿馬格洛別利與波蘭裔白俄羅斯記者波佐布特，並稱他們是「爭取自由」象徵。

現年50歲的阿馬格洛別利（Mzia Amaghlobeli）是喬治亞記者，她因揭露政府暴力鎮壓反對派示威，於今年稍早被捕入獄。

阿馬格洛別利曾透過她共同創辦的獨立媒體，對於公共支出及濫權行為進行調查報導。

現年52歲的波蘭「選舉日報」（Gazeta Wyborcza）記者波佐布特（Andrzej Poczobut）因其批判性報導，被白俄羅斯法院在2023年2月判處8年刑期，波蘭當局曾抨擊這項判決不公。

白俄羅斯專制政府打壓異議分子、關押數百人並迫使大多數反對派人士流亡後，波佐布特則拒絕離開白俄。

歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）宣布獲獎者時說：「兩位記者都遭不實指控而目前身陷囹圄，僅是因為他們履行職責且公開對抗不公。」

梅特索拉還指出：「他們的勇氣使他們成為爭取自由和民主之象徵。」

設立於1988年的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒給個人或組織，表彰為人權或民主所做的貢獻，今年預計12月16日舉行頒獎典禮。