羅浮宮珠寶沒了…竊賊手法老練恐是外國人 法國聯合歐洲警察網絡追查

巴黎羅浮宮本月19日遭竊，失去價值估計達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的珠寶收藏。法國警方正與歐洲刑警組織等歐洲警察網絡合作追查。

法國新聞台（Franceinfo）報導，逾60名調查人員正全力追捕竊賊，目前司法部門根據手上的線索判斷此案與組織犯罪有關，可能是受人指使，或意圖利用寶石來洗錢。

調查人員認為，竊賊較有可能為了錢而拆解珠寶、將黃金熔化分售；至於外國勢力介入的可能性則較小。

一名警方消息人士說，就像其他巴黎珠寶店竊案一樣，8件失竊珠寶會被拆解分售，而羅浮宮的維安措施還不如這些精品店。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）說，竊賊手法老練，可能是外國人，也可能曾犯下其他類似案件。

監視器畫面顯示，竊賊得手後，騎機車沿塞納河岸逃逸，經環城公路上了A6高速公路，可能已經跑遠。

法國警方聯合歐洲警察網絡追查，例如歐洲刑警組織（Europol）提供安全資訊服務，讓各國直接安全快速地彼此聯繫，組織內負責協調走私文物相關跨國調查的專家也提供了有關藝術市場的專業知識。

警方已發現兩具用來切割窗戶玻璃和展示櫃的機器，以及手套、對講機、焊槍和毯子，一併送驗分析，查看是否留有嫌疑人痕跡。

此外還有待釐清的是，文化部19日新聞稿提到，阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）窗外和兩個珠寶展示櫃的警報都有響，但一名警方消息人士透露，竊賊從一扇窗戶入侵，而這扇窗戶的「警報系統故障了一個半月，令人猜想是否有人走漏消息，是否有共犯，是否有人踩點」。

巴黎檢方昨天表示，正持續檢查警報系統是否正常運作。

案發後數小時，警方尋回皇后尤吉尼（Eugénie）的后冠，不確定是竊賊棄置還是遺落。這頂后冠鑲有1354顆鑽石，原持有人瑪麗－克羅提爾德・波那巴特（Marie-Clotilde Bonaparte）於1988年決定將它賣給國家。

瑪麗－克羅提爾德・波那巴特是尤吉尼的教女。其子戴維特（Baudoin de Witt）今天接受ici Périgord電台訪問時說：「這是我們家族生活的一道軌跡，我母親當時希望（這頂后冠）受到保護，情況卻不是這樣。」

戴維特說，他被告知后冠嚴重受損，但可修復，所有寶石也都還在。他希望其他失竊的珠寶也能完好無損，萬一被毀掉、熔化或轉售，將是一場「大災難」。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）預定今天下午出席參議院文化委員會聽證會，屆時焦點將放在這座博物館的安全措施上。