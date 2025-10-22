聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

聰明真的能讓人活得更久嗎？英國最新研究發現，童年時期的智力高低，與壽命長短之間竟存在基因關聯。科學家分析超過40萬名受試者的基因資料後，首次證實「聰明與長壽」不只是生活習慣的結果，背後可能藏著生物學密碼。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，這項研究由愛丁堡大學團隊主導，蒐集6至18歲兒童、少年的認知能力基因資料，並與長壽相關基因比對。結果顯示，童年智力較高者的基因組中，確實存在與長壽相關的共同變異。研究作者希爾博士（Dr David Hill）指出，這項發現揭開長久以來「聰明孩子為何更長壽」的謎團，為理解智力與健康之間的關係帶來關鍵突破。

不過，專家也強調「聰明≠注定長壽」。希爾博士說明，環境因素仍能影響基因表現，良好的教育與健康習慣可強化身體抵抗力與生活品質。研究推測，智力較高的孩子往往受教育機會較多、能獲得更好的醫療與生活資源，也可能因基因特性使身體與大腦更能抵抗外界壓力。

該研究刊登於《基因精神醫學》（Genomic Psychiatry）期刊，團隊指出，早期發現並協助高風險族群，可望延長壽命並改善健康。學者更呼籲，各國教育政策若能重視兒童認知發展，其公共衛生效益「可能遠超學業成就本身」，真正讓「從小聰明」成為一種終身優勢。