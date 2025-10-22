快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示，童年智力較高者的基因組中，確實存在與長壽相關的共同變異。示意圖／ingimage
研究顯示，童年智力較高者的基因組中，確實存在與長壽相關的共同變異。示意圖／ingimage

聰明真的能讓人活得更久嗎？英國最新研究發現，童年時期的智力高低，與壽命長短之間竟存在基因關聯。科學家分析超過40萬名受試者的基因資料後，首次證實「聰明與長壽」不只是生活習慣的結果，背後可能藏著生物學密碼。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，這項研究由愛丁堡大學團隊主導，蒐集6至18歲兒童、少年的認知能力基因資料，並與長壽相關基因比對。結果顯示，童年智力較高者的基因組中，確實存在與長壽相關的共同變異。研究作者希爾博士（Dr David Hill）指出，這項發現揭開長久以來「聰明孩子為何更長壽」的謎團，為理解智力與健康之間的關係帶來關鍵突破。

不過，專家也強調「聰明≠注定長壽」。希爾博士說明，環境因素仍能影響基因表現，良好的教育與健康習慣可強化身體抵抗力與生活品質。研究推測，智力較高的孩子往往受教育機會較多、能獲得更好的醫療與生活資源，也可能因基因特性使身體與大腦更能抵抗外界壓力。

該研究刊登於《基因精神醫學》（Genomic Psychiatry）期刊，團隊指出，早期發現並協助高風險族群，可望延長壽命並改善健康。學者更呼籲，各國教育政策若能重視兒童認知發展，其公共衛生效益「可能遠超學業成就本身」，真正讓「從小聰明」成為一種終身優勢。

小孩 基因

延伸閱讀

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

93歲仍未考慮退休 瑜伽教練保持簡單4習慣有助他健康長壽

女性真的更容易罹患失智症！科學家發現原因：大腦發炎基因是2倍

不是開玩笑！科學家證實：馬鈴薯與番茄「真的是親戚」

相關新聞

聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

聰明真的能讓人活得更久嗎？英國最新研究發現，童年時期的智力高低，與壽命長短之間竟存在基因關聯。科學家分析超過40萬名受試者的基因資料後，首次證實「聰明與長壽」不只是生活習慣的結果，背後可能藏著生物學密碼。

羅浮宮珠寶沒了…竊賊手法老練恐是外國人 法國聯合歐洲警察網絡追查

巴黎羅浮宮本月19日遭竊，失去價值估計達8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的珠寶收藏。法國警方正與歐洲刑警組織等歐洲...

英國教與天主教分裂500年來 英王將首次與教宗祈禱

英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）將於今天啟程展開對梵蒂岡的國是訪問，期間將會晤教宗良十四世，並締造歷史——自500年前英格蘭教會與天主...

羅浮宮重新對外開放 皇家珠寶失竊3天…遭竊展區仍暫關閉

法國巴黎羅浮宮珍貴的皇家珠寶館藏失竊3天後，今天重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉

日本本季首波！北海道爆發禽流感 撲殺46萬雞隻占道內8%

日本北海道政府今天宣布，白老町一處養雞場出現高病原性禽流感，已著手撲殺這間雞舍約46萬隻雞，數量占北海道內蛋雞的8%。這...

西洋棋大師納羅迪茨基突傳辭世得年29 對數位棋界影響深遠

美國西洋棋大師納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）驚傳辭世，得年29歲，他是新冠疫情期間「快棋」興起的代表性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。