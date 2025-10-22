羅浮宮重新對外開放 皇家珠寶失竊3天…遭竊展區仍暫關閉

快訊

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
法國巴黎羅浮宮珍貴的皇家珠寶館藏失竊3天後，今天重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉。

法新社報導，當地時間上午9時（格林威治時間7時）羅浮宮重新開放，首批訪客陸續進入館內。不過，羅浮宮表示，19日發生竊案的「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）仍將暫時關閉。

數十名調查人員正追查竊賊的行蹤，他們推測，這起案件是犯罪集團所為。嫌犯疑似利用卡車上的梯子攀爬入館，行竊後逃逸時甚至掉落了一頂鑲滿鑽石的王冠。

竊賊總計得手8件珍寶，其中包括拿破崙一世（Napoleon I）送給妻子皇后瑪麗-路易絲（EmpressMarie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及曾屬於皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的后冠，上面鑲嵌近2000顆鑽石。

遭竊翌日，大批遊客被擋在羅浮宮入口外，難掩失望之情；羅浮宮週二則是例行休館日。

羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館，去年總共吸引900萬人次參觀。

繼上月發生2家博物館遭竊後，羅浮宮竊案再度引發外界對法國博物館安全漏洞的批評。

