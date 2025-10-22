「台灣之夜」展現音樂魅力 令西班牙樂迷好評

台灣流行音樂團隊Robot Swing、FRαNKIE阿法及DJ賴皮受邀赴西班牙Pro Weekend Fest國際音樂節演出，在首都馬德里舉辦「台灣之夜」展現台式音樂多元魅力，以現場演出實力令西班牙樂迷好評。

西班牙Pro Weekend Fest國際音樂節是瓦倫西亞自治區（Valencia）結合音樂展演、媒合與論壇的音樂節先驅，每年吸引世界各地流行音樂人、樂迷及產業人士如發行商、唱片公司、經紀人、記者等匯聚於風光怡人的海濱城市卡斯特利翁－德拉普拉納（Castellón dela Plana），是與歐洲音樂市場聯繫交流、建立人脈、拓展業務的重要平台。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，今年駐西班牙代表處文化組首次攜手台灣資深音樂國際合作策展人Christine Su與Pro Weekend Fest國際音樂節合作，台灣就被音樂節選為唯一合作的「焦點國」，除了邀請台灣流行音樂團隊包括Robot Swing樂團、饒舌歌手FRαNKIE阿法搭配DJ賴皮於15日至18日登台表演外，並特別舉辦「台灣焦點」專場活動與歐洲音樂產業人士交流。

3組音樂風格各異、創作風格鮮明的音樂人馬，也藉著來到西班牙的機會，19日在首都馬德里Fun House獨立音樂空間舉辦「台灣之夜」，吸引許多旅西台灣人和西國當地音樂愛好者參加。

當晚首先登場的饒舌歌手FRαNKIE阿法是台灣首檔嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」討論度極高的選手，搭配曾多次受邀至總統府放歌的音樂派對「國語作業簿」主理人DJ賴皮，兩人以台灣經典流行歌曲融合原住民歌聲與拉丁音樂元素，加上氣場強大的饒舌表演，炒熱全場氣氛。

接續演出的Robot Swing由鍵盤手鄭昭元、鼓手簡聿民、貝斯手林恩立及吉他手洪惟農組成，曲風融合爵士、放克、節奏藍調、靈魂樂、搖滾等風格，2023年憑首張專輯入圍第34屆金曲獎最佳樂團，堅強的現場演出實力，讓觀眾投入在跨國界、跨類型的音樂氛圍裡。

擠滿舞池的觀眾隨著張力十足的熱情演出搖擺歡呼，許多人看完表演後直接變成粉絲，紛紛要求與音樂人合照，遲遲不肯散場。

FRαNKIE阿法和DJ賴皮告訴中央社，這次來到西班牙參加音樂節，被當地羅馬尼亞裔的饒舌歌手邀請到家裡作客，受其父母親熱情招待，該名歌手還在家中現場饒舌一段，實力超級堅強，讓他們讚嘆高手在人間。

Robot Swing則笑說，雖然音樂節執行上有些不完美之處，有時缺乏器材，但主辦單位和參與者都很熱情互助，加上場地就在地中海岸的絕美海灘上，他們異口同聲說「以後一定還要再來」。

當記者問及本次合作的機緣，Christine Su指出，她2023年帶其他音樂人去瑞典演出時認識了Pro Weekend音樂節的顧問奎洛斯（Bernardo Queirós），剛好文化部影視局也在同年邀請他到台灣參加金曲獎國際音樂節，讓他對台灣音樂刮目相看，促成邀請台灣樂團今年來參加Pro Weekend國際音樂節的契機。

Christine Su提到，既然一行人都來到西班牙了，也希望到首都試試水溫，因此音樂節後又在駐西班牙代表處文化組的支持下，在馬德里舉辦「台灣之夜」，沒想到當地迴響這麼熱烈，未來還會繼續努力開拓西班牙音樂市場。

張祐瑄表示，這次Robot Swing、FRαNKIE阿法及DJ賴皮在Pro Weekend音樂節擠爆表演場地，在馬德里「台灣之夜」票房反應熱烈，駐西班牙代表處文化組將會持續開創更多交流合作的契機，支持台灣音樂團隊拓展歐洲市場，促進西班牙樂迷認識台灣流行音樂的多元文化與獨有魅力。