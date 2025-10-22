快訊

日本本季首波！北海道爆發禽流感 撲殺46萬雞隻占道內8%

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本北海道政府今天宣布，白老町一處養雞場出現高病原性禽流感，已著手撲殺這間雞舍約46萬隻雞，數量占北海道內蛋雞的8%。 示意圖／歐新社
日本北海道政府今天宣布，白老町一處養雞場出現高病原性禽流感，已著手撲殺這間雞舍約46萬隻雞，數量占北海道內蛋雞的8%。這是日本雞舍今年冬季被確認出現禽流感的首例。

日本放送協會（NHK）報導，北海道白老町有一間雞舍昨天出現好幾隻雞死亡的案例，初步檢測結果呈現禽流感陽性反應。

北海道知事鈴木直道今天上午召開相關緊急會議時表示，「希望能做好萬全準備，防止疫情擴散，目前流通的雞蛋與雞肉都是安全的，希望相關單位徹底宣導相關資訊。」

之後，會議負責人宣布，基因檢測的結果顯示，死亡雞隻被驗出高病原性的H5型禽流感。

北海道政府今天上午開始撲殺這間雞舍的雞，總共約45萬9000隻，另外已經禁止半徑10公里以內的4間雞舍、共約62隻雞，被移動或運走。

北海道政府預計本月30日前完成撲殺作業，並在下月2日前消毒雞舍。

2016年，北海道清水町的養雞場首度確認出現高病原性的禽流感之後，北海道的雞舍暫時未發生疫情，不過，2022年以來，北海道的雞舍每年都出現禽流感案例。

2023年春天，北海道千歲市的雞舍相繼爆發禽流感，當時北海道內2成以上的蛋雞被撲殺或面臨其他處置，進一步導致日本國內的雞蛋供不應求，並推升當時的蛋價

北海道政府這次撲殺約46萬隻雞，占北海道內蛋雞的8%。官方為了防止疫情蔓延，將貫徹防疫措施。

禽流感 北海道 日本 疫情 雞蛋 蛋價 死亡

