布拉格市中心將禁馬車營運 共享電動滑板車也將退場

中央社／ 布拉格22日專電

達達的馬蹄聲迴盪在石板路上，觀光客坐馬車穿梭於布拉格市中心街巷的景象未來可能難再見到。布拉格市府為加強管理觀光活動，決定禁止馬車業者營運；此外，自明年1月起，布拉格將全面禁止共享電動滑板車

布拉格市議會於20日投票通過，終止馬車營運業者使用的租賃空間協議。此禁令並非全面禁止馬車在全布拉格市營運，而是禁止於市中心、也就是歷史中心行駛馬車。布拉格歷史中心為世界文化遺產，擁有老城區、城堡、教堂、廣場和宮殿等珍貴遺跡。

布拉格市府官員表示，這項決定是為了更新商業法規與維護動物福利。但官方尚未明訂禁令生效日期。

馬車營運近年在布拉格引發爭議。據捷克媒體報導，部分市府官員指出，這些馬車業者自2023年起就屬非法營運。

也有人認為，馬車不應出現在首都的核心地帶，因為這存在安全風險，可能讓馬匹在與汽車混行時陷入危險。

此外，夏季時，布拉格市中心因缺乏綠地，加上混凝土帶來的熱氣，使馬匹難以承受高溫。海盜黨議員扎布蘭斯基（Adam Zábranský）指出，布拉格市中心特別容易出現高溫，對馬匹造成額外負擔與風險。

然而，馬車業者對市府禁止其營運的決定表示不滿。他們主張，自家的馬匹早已適應都市環境，並獲得良好的照料與休息條件；同時也遵守所有安全規範與操作，確保動物不會承受過度壓力或危險。

業者認為，馬車為旅客增添歷史氛圍，有助於保存傳統交通文化，並指出奧地利、法國與英國等國家至今仍將馬車作為熱門觀光項目。

「禁止馬車營運」措施為市府針對布拉格歷史中心加強管理觀光活動的政策之一。近年來，布拉格已相繼禁止平衡車Segway、啤酒腳踏車（beer bikes）與大型吉祥物出現在主要觀光區。

布拉格市議會也在20日通過一項新規定，自2026年1月起，全市將全面禁止共享電動滑板車。這項決策源於多年來居民與市中心行政區的投訴，指出共享滑板車常隨意停在人行道與街道上，阻礙通行並造成安全問題，且許多遊客有危險駕駛行為。

布拉格副市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）指出，「全面禁止共享電動滑板車」的計畫是依據交通部、內政部與工貿部的指導原則制定。

賀瑞普表示：「我們終於引入明確且可執行的規範，為公共空間帶來秩序，結束共享電動滑板車的無序運作。在市中心，這些車輛往往被用作觀光娛樂，而非交通工具，導致行人區與人行道的混亂。」

