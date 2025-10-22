聽新聞
0:00 / 0:00
西洋棋大師納羅迪茨基突傳辭世得年29 對數位棋界影響深遠
美國西洋棋大師納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）驚傳辭世，得年29歲，他是新冠疫情期間「快棋」興起的代表性人物，對數位棋界影響深遠。
納羅迪茨基不僅在賽場上屢獲佳績，也透過YouTube、Twitch等平台吸引數十萬訂閱者。他經常直播對弈並即時講解戰術，深受棋迷喜愛。然而，這位促成線上西洋棋繁榮的棋士，後期卻也因這個環境而備受煎熬。
在疫情期間，快棋和超快棋在線上迅速竄紅，也讓作弊問題浮上檯面。隨著玩家能夠使用先進電腦程式取得不正當優勢，整個線上西洋棋社群逐漸陷入質疑與對立。
納羅迪茨基近月遭到作弊指控，儘管指控從未被證實，卻對他造成巨大壓力。烏克蘭特級大師、他的好友兼對手波特尼克（Oleksandr Bortnyk）透露，他因擔心納羅迪茨基狀況，19日前往納羅迪茨基在北卡羅來納州的住處探視，與友人一起發現納羅迪茨基倒臥沙發、已無生命跡象。
納羅迪茨基的死訊直到昨天才公開。目前官方尚未公布死因。
世界西洋棋總會（International Chess Federation）主席德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）表示：「丹亞（Danya）不僅是出色的特級大師，更是棋界不懈的推廣者；最重要的是，他是一位善良、富有同情心、非常棒的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言