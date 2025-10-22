西洋棋大師納羅迪茨基突傳辭世得年29 對數位棋界影響深遠

美國西洋棋大師納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）驚傳辭世，得年29歲，他是新冠疫情期間「快棋」興起的代表性人物，對數位棋界影響深遠。

納羅迪茨基不僅在賽場上屢獲佳績，也透過YouTube、Twitch等平台吸引數十萬訂閱者。他經常直播對弈並即時講解戰術，深受棋迷喜愛。然而，這位促成線上西洋棋繁榮的棋士，後期卻也因這個環境而備受煎熬。

在疫情期間，快棋和超快棋在線上迅速竄紅，也讓作弊問題浮上檯面。隨著玩家能夠使用先進電腦程式取得不正當優勢，整個線上西洋棋社群逐漸陷入質疑與對立。

納羅迪茨基近月遭到作弊指控，儘管指控從未被證實，卻對他造成巨大壓力。烏克蘭特級大師、他的好友兼對手波特尼克（Oleksandr Bortnyk）透露，他因擔心納羅迪茨基狀況，19日前往納羅迪茨基在北卡羅來納州的住處探視，與友人一起發現納羅迪茨基倒臥沙發、已無生命跡象。

納羅迪茨基的死訊直到昨天才公開。目前官方尚未公布死因。

世界西洋棋總會（International Chess Federation）主席德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）表示：「丹亞（Danya）不僅是出色的特級大師，更是棋界不懈的推廣者；最重要的是，他是一位善良、富有同情心、非常棒的人。」