全家僅自己像外國人！從小因混血外表自卑 日模特兒20歲才知衝擊真相

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名健身教練兼模特兒因擁有混血外表，從小遭受異樣眼光，而她直到20歲才知道身世真相。示意圖，非當事人。 圖／Ingimage
日本一名健身教練兼模特兒因擁有混血外表，從小遭受異樣眼光，而她直到20歲才知道身世真相。示意圖，非當事人。 圖／Ingimage

據日媒「 文春Online」報導，一名輪廓深邃的健身教練兼模特兒Eri，近日在網路社群上公開表示，自己的父母都是日本人，她卻飽受外貌困擾的經歷，引發熱烈討論。現年28歲的Eri，童年備嘗「混血兒」的嘲笑與霸凌，她也一直懷疑自己的身世。直到20歲生日那天，她才從父親口中得知震撼真相：自己是父母遠赴美國，透過「捐卵」才誕生的孩子。

Eri的父母在48歲時結婚、54歲時才生下她，儘管家庭充滿著愛，總被父母稱讚「很可愛」，但她從小學起就不斷被同學質疑「妳是混血兒吧？」，甚至在高年級時因保護其他同學，自己反變成被霸凌的目標。突出的外表讓她極度自卑，更對自己的鬈髮感到厭惡，從中學到大二，一直都把頭髮燙直。她曾試圖自我安慰，猜想爸爸是新潟人，以前有很多俄羅斯人住在那裡，自己應該是「隔代遺傳」，但「這張臉根本不可能是日本人」的疑慮始終盤據心中。

多年的疑惑終於在滿20歲時解開。她趁母親外出時堅持詢問父親：「我都20歲了，請告訴我實話，我不是日本人吧？」父親終於鬆口承認她是混血兒，隨後道出秘密。因父母結婚時都已高齡，尤其是母親難以受孕，夫妻倆為求子遠赴美國，在經過兩次失敗後，因找不到日本女性的卵子，考量到經濟、體力的因素，接受了一位20多歲白人女性的卵子捐贈，並由母親懷胎生下她。這個答案讓Eri當場陷入「我跟媽媽沒有血緣關係」的震驚之中，崩潰痛哭。

Eri得知真相後，立刻哭著向返家的母親求證：「我不是媽媽的孩子吧？」未料母親反應激烈的說「爸爸是騙妳的！」，隨即關進房間。Eri這才領悟到這是母親「想隱瞞一輩子的事」。雖然Eri很快就想通「養育我的就是媽媽」，但這起事件從此成為母女間的絕對禁忌。Eri透露，父親過世後，她曾試探性的再問母親，只換來「非常恐怖的表情」，她才徹底明白，母親打算把這個秘密帶進墳墓裡，永遠不再碰觸這個話題。

