快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

從小自卑拒學8年…過動症日男補習班找到轉機 考上東大「谷底翻身」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名拒學8年的日本男學生，最後如願以償考上東京大學。東大示意圖。 圖／Ingimage
一名拒學8年的日本男學生，最後如願以償考上東京大學。東大示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「HugKum」報導，一名現年26歲、就讀東京大學三年級的學生田中秋德，有著極不尋常的過去。他坦言小學時的自己「完全不會念書」，卻在日後徹底翻身，考上日本第一學府。

田中秋德自述，他從小就不擅長團體活動，無法長時間坐在椅子上，甚至有「感覺過敏」，對聲音和光線都很敏感。最關鍵的是，他有聽力不佳的問題，導致他「聽不懂老師的指示」。由於無法跟上學校的集體要求，他只能模仿鄰座同學的動作，或乾脆放空。種種挫折讓他從國小一年級就開始找藉口，假裝生病逃避上學，到了二年級更是完全中斷，拒學期間長達八年，只有依規定老師會定期到家中訪視，和兩星期去學校一次。

由於大田中秋德五歲的姊姊同樣從國小三、四年級開始拒學，因此父母對他的狀況「理解得很快」。母親基本上採取放任態度，父親則認為「一直待在家不好」，會以「吃冰淇淋」為獎勵，半哄半騙帶他出門騎自行車。田中後來被診斷出患有注意力不足過動症（ADHD），這個診斷反而讓全家人有了一種「解脫」，將他的格格不入歸因於「疾病」，但田中內心始終充滿強烈的自卑感。

改變人生的契機發生在他國小六年級，父母因擔心他學業嚴重落後，將他送進補習班。這間補習班由他姊姊就讀的通信制高中老師經營。出乎意料的是，田中在此找到了樂趣。補習班老師十分理解他的特性，用不死板、能讓他維持專注的方式教學。田中第一次真實感受到「自己學得會」、「學力正在提升」。

升上國中後，參加學校定期考試的他成績突飛猛進，在國中一年級期末考時，竟拿下了全年級「第二名」的佳績，這個成就徹底震撼了他。他想起小時候父親曾說「東大是最好的大學」。對於長年處在人生谷底、一無是處的他而言，「考上東大」是他唯一能想到的「谷底翻身」方式。正是這股「背水一戰」的絕望感，促使他以兩年的時間瘋狂準備考試，最後終於如願以償。

東京大學 日本 過動症 補習

延伸閱讀

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

1杯咖啡比牛丼貴…星巴克營收衰退關店裁員 3因素陷認同危機

名古屋車站前暴衝釀1死2傷！71歲駕駛喊「沒撞到人」 專家：時速恐近百

巨蟑進攻日本九州！市民驚慌通報「人孔蓋竄出蟑螂」 專家揭暴增主因

相關新聞

影／富士山降下「初冠雪」！比去年早15天 白頭絕美畫面曝光

日本名峰富士山於23日出現本年度首次冠雪，標誌冬季氣息來臨。甲府地方氣象台當天上午6時左右觀測到山頂覆上薄雪，並宣布「初...

美前珠寶大盜批羅浮宮劫匪「不專業」 估珠寶藏「這裡」偷運出國

法國巴黎羅浮宮19日上演數十年來最戲劇性的「7分鐘珠寶大劫案」，財物損失約8800萬歐元（約台幣31億8560萬元）。美...

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，評選出全球25個最值得造...

從小自卑拒學8年…過動症日男補習班找到轉機 考上東大「谷底翻身」

根據日媒「HugKum」報導，一名現年26歲、就讀東京大學三年級的學生田中秋德，有著極不尋常的過去。他坦言小學時的自己「完全不會念書」，卻在日後徹底翻身，考上日本第一學府。

全球動盪加劇！第3次世界大戰爆發「躲哪最安全」？8國家被點名為最佳避風港

隨著國際政治局勢日益緊張，世界第三次大戰爆發的可能性成為全球關注的焦點。大國如美國、中國、俄羅斯，以及北約成員國間的衝突風險逐漸升高，加上現代科技發展使核武器威脅更為嚴峻，讓不少人對未來的戰爭形勢感到憂慮。

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

台灣公益團體自律聯盟成立20周年，並且在今年5月到瑞典參與國際責信監督聯盟組織年度大會，參訪3個瑞典主要非營利組織聯盟Concord, Ideell Arena, Forum Civ了解瑞典責信工作。《轉角國際》藉此機會訪問公益團體自律聯盟，針對瑞典援外政策改變對公益團體所造成的影響做特別報導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。