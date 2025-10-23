從小自卑拒學8年…過動症日男補習班找到轉機 考上東大「谷底翻身」

根據日媒「HugKum」報導，一名現年26歲、就讀東京大學三年級的學生田中秋德，有著極不尋常的過去。他坦言小學時的自己「完全不會念書」，卻在日後徹底翻身，考上日本第一學府。

田中秋德自述，他從小就不擅長團體活動，無法長時間坐在椅子上，甚至有「感覺過敏」，對聲音和光線都很敏感。最關鍵的是，他有聽力不佳的問題，導致他「聽不懂老師的指示」。由於無法跟上學校的集體要求，他只能模仿鄰座同學的動作，或乾脆放空。種種挫折讓他從國小一年級就開始找藉口，假裝生病逃避上學，到了二年級更是完全中斷，拒學期間長達八年，只有依規定老師會定期到家中訪視，和兩星期去學校一次。

由於大田中秋德五歲的姊姊同樣從國小三、四年級開始拒學，因此父母對他的狀況「理解得很快」。母親基本上採取放任態度，父親則認為「一直待在家不好」，會以「吃冰淇淋」為獎勵，半哄半騙帶他出門騎自行車。田中後來被診斷出患有注意力不足過動症（ADHD），這個診斷反而讓全家人有了一種「解脫」，將他的格格不入歸因於「疾病」，但田中內心始終充滿強烈的自卑感。

改變人生的契機發生在他國小六年級，父母因擔心他學業嚴重落後，將他送進補習班。這間補習班由他姊姊就讀的通信制高中老師經營。出乎意料的是，田中在此找到了樂趣。補習班老師十分理解他的特性，用不死板、能讓他維持專注的方式教學。田中第一次真實感受到「自己學得會」、「學力正在提升」。

升上國中後，參加學校定期考試的他成績突飛猛進，在國中一年級期末考時，竟拿下了全年級「第二名」的佳績，這個成就徹底震撼了他。他想起小時候父親曾說「東大是最好的大學」。對於長年處在人生谷底、一無是處的他而言，「考上東大」是他唯一能想到的「谷底翻身」方式。正是這股「背水一戰」的絕望感，促使他以兩年的時間瘋狂準備考試，最後終於如願以償。