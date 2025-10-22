聽新聞
冰島首次發現蚊子 暖化引入熱帶昆蟲
蚊子終於出現在冰島了！隨著全球暖化更加嚴重，島上環境也更適合昆蟲生存，近期甚至首次出現蚊子的蹤跡，其可以在冰島的地下室和穀倉中過冬。如今，冰島變暖的速度竟是北半球地區的四倍之多，而世界上也只剩下南極洲未曾出現過蚊子。
冰島也出現蚊子
《冰島評論網》報導，冰島長久以來因寒冷氣候而未曾出現過蚊子，但隨著全球暖化更加嚴重，島上環境也更適合昆蟲生存，近期甚至首次出現蚊子的蹤跡。對此，冰島自然科學研究所昆蟲學家阿爾弗雷茲森親自鑑定在冰島發現的蚊子。
「我們發現了三隻環帶庫蚊 (Culiseta annulata)，兩隻雌性、一隻雄性。」阿爾弗雷茲森指出，該物種具有耐寒性，可以在冰島的地下室和穀倉中過冬，從而在冰島的環境中生存下來。
如今，全球暖化帶來更多不同種類的蚊子。舉例來說，英國發現了埃及斑蚊 (Aedes aegypti) 和白線斑蚊 (Aedes albopictus)，這些都是入侵物種，可以傳播登革熱、屈公病和茲卡病毒等熱帶疾病。
冰島持續變暖中
《衛報》報導，根據科學家先前預測，冰島擁有豐富的沼澤和池塘等繁殖地，使得蚊子可能會在這些地區繁衍，然而，許多蚊子物種仍無法在惡劣的氣候條件下生存。如今，冰島變暖的速度是北半球地區的四倍之多，而世界上也只剩下南極洲未曾出現過蚊子。
另外，隨著冰川不斷崩塌，來自南方較溫暖氣候的魚類也出現在冰島海域中。
