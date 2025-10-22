快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

冰島首度發現蚊子 專家推測原因

中央社／ 雷克雅維克21日綜合外電報導

冰島長久以來被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但研究人員艾爾弗雷德森表示，冰島近日首度發現蚊子蹤跡。

法新社報導，冰島自然科學研究所（Natural ScienceInstitute of Iceland）昆蟲學家艾爾弗雷德森（MatthiasAlfredsson）表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）以北約30公里處發現3隻環帶絨蚊（Culisetaannulata），包括2隻雌蚊和1隻雄蚊。

艾爾弗雷德森昨天在電子郵件中說：「牠們都是從酒繩上捕獲…酒繩原本是用來吸引蛾類。」他指的方法是在加熱的葡萄酒中加入糖，再將繩子或布條浸入溶液後懸掛在戶外，吸引對甜味有興趣的昆蟲。

冰島和南極洲一樣長久以來是地球上少數沒有蚊子棲息的地區之一。

艾爾弗雷德森說：「這是冰島自然環境首次發現蚊子紀錄。」他還說，多年前基夫拉維克（Keflavik）機場一架飛機上曾採集到一隻黑足伊蚊（Aedesnigripes）（北極蚊種）標本，「可惜這個標本已遺失」。

他表示，這些蚊子的出現「可能代表近期經由船舶或貨櫃進入冰島」，但需要等到明年春天進行進一步監測，才能確認是否有進一步擴散的情形。

一般而言，氣候變遷帶來的氣溫上升、夏季變長和冬季變暖，為蚊子創造更有利的繁殖環境。

不過，艾爾弗雷德森不認為氣候暖化可以解釋這次發現蚊子的原因。

他指出，這種蚊子「似乎很能適應寒冷氣候」，能「耐過漫長、嚴峻的冬季，即使氣溫低於冰點也能存活」，而且「多樣化的繁殖棲息地…進一步增強牠在冰島充滿挑戰的環境中生存的能力」。

冰島 蚊子 氣溫

延伸閱讀

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

冰島42人旅遊大巴側翻 車上半數是中客

冰島大巴士側翻十餘人受傷 「車上一半是陸客」

想避免戶外蚊子叮咬？研究建議使用防曬乳及不要喝啤酒

相關新聞

龐畢度中心再見！12萬件館藏展開世紀大搬遷

舉世知名的龐畢度中心（Pompidou Centre），位於花都巴黎人文氣息濃厚的第四區，是全球現代藝術的聖地，每年吸引數百萬遊客慕名而來。但從2025年9月下旬開始，龐畢度中心將暫別世人目光，進入為期5年的大規模整修工程，目前龐畢度中心已經結束最後一場對外開放的展覽，全館關閉。

日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

綜合各家日媒報導，日本熊害似乎進入愈演愈烈的趨勢。熊隻不僅出沒頻繁，甚至已從山區攻陷市中心，秋田、岩手、富山等地近日接連發生恐怖的熊隻襲擊事件。

遺囑留謝禮不成…8旬獨居母遺產縮水百萬 兒懷疑「貼心鄰居」占便宜

根據日媒「The Gold Online」報導，一則高齡獨居者的遺產案例，正深刻反映出「親子疏離」與「老後孤獨」的殘酷現實。一名80歲的獨居母親，擁有3000萬日圓儲蓄（約台幣630萬），並月領10萬日圓年金（約台幣2.1萬）。她55歲的兒子長年疏於問候，一年只回家探望一次。母親過世後，兒子才驚覺，母親的存款竟「憑空蒸發」了700萬日圓（約新台幣147萬）

冰島首次發現蚊子 暖化引入熱帶昆蟲

蚊子終於出現在冰島了！隨著全球暖化更加嚴重，島上環境也更適合昆蟲生存，近期甚至首次出現蚊子的蹤跡。

日本熟年離婚寫新高 「銀髮族戀愛巴士」聯誼之旅卻一位難求

根據日媒「FNN」報導，日本社會正出現一種有趣的現象。官方數據顯示，去年離婚的夫妻之中，一起居住20年以上的「熟年離婚」比例，攀升至占總離婚比例的23.8%，創下歷史新高。但與此形成明顯對比的是，專為中高年齡層設計的「銀髮族戀愛巴士之旅」正迎來空前盛況，許多梯次一位難求，顯見日本的銀髮族在告別舊有關係的同時，也積極尋找「人生最後的戀情」。

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

自1927年創辦以來，蕭邦國際鋼琴大賽（Chopin Competition）便被視為浪漫主義鋼琴藝術的最高殿堂。這項以蕭邦作品為唯一競賽曲目的國際賽事，不僅是年輕鋼琴家邁向世界舞台的重要跳板，更在近百年間形塑出「蕭邦詮釋」的標準與傳統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。