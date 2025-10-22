快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

聽新聞
0:00 / 0:00

太羨慕！營養午餐每人1隻大螃蟹 日本小學生挑戰剝殼：超難

聯合新聞網／ 綜合報導
日本富山縣小學生在營養午餐時間享用當地特產紅雪蟹。螃蟹示意圖。 圖／Ingimage
日本富山縣小學生在營養午餐時間享用當地特產紅雪蟹。螃蟹示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「北日本放送」報導，近日富山縣射水市的小學展開了一年一度的「螃蟹營養午餐」盛事。由漁會豪氣提供當地特產的紅雪蟹，讓即將畢業的六年級學童，每人都能享用一整隻大到蟹腳都超出餐盤的螃蟹。學童們興奮直呼：「蟹肉超大塊！」

這頓「螃蟹午餐」是由新湊漁業協同組合（新湊漁協）從2003年起，每年固定舉辦的地方特色活動，希望能讓孩子們品嚐家鄉特產的美味。在新湊放生津小學的午餐時間，孩子們每人都可以拿到一隻煮得通紅、碩大的紅雪蟹，還有兩樣配菜和湯品。

不過，品嚐美味的第一步驟是挑戰「剝螃蟹」。許多學童都是第一次處理整隻螃蟹，顯得有些手忙腳亂。一名男同學直呼：「剝殼超級困難！」另一名女同學則開心地說：「蟹肉非常飽滿，可以吃的地方很多，真是太棒了。」大家在教室桌上鋪好報紙、戴上手套，一起和螃蟹奮戰，一邊大口品嚐鮮甜的蟹肉與濃郁的蟹膏。

距去年初發生的能登半島地震已過了1年又9個月，當地的漁業也正逐步復甦中。據新湊漁協透露，現在正是紅雪蟹的盛產季節，漁獲量已逐漸回復到盛產期的五到六成左右。射水市的「螃蟹營養午餐」預計將在下個月之前，在市內所有的小學輪流進行，讓所有畢業班學生都能品嚐到這份來自大海的在地好滋味。

螃蟹 小學 營養午餐

延伸閱讀

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

1杯咖啡比牛丼貴…星巴克營收衰退關店裁員 3因素陷認同危機

日本熟年離婚寫新高 「銀髮族戀愛巴士」聯誼之旅卻一位難求

相關新聞

西洋棋大師納羅迪茨基突傳辭世得年29 對數位棋界影響深遠

美國西洋棋大師納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）驚傳辭世，得年29歲，他是新冠疫情期間「快棋」興起的代表性...

太羨慕！營養午餐每人1隻大螃蟹 日本小學生挑戰剝殼：超難

根據日媒「北日本放送」報導，近日富山縣射水市的小學展開了一年一度的「螃蟹營養午餐」盛。由當地漁會豪氣提供當地特產的紅雪蟹，讓即將畢業的六年級學童，每人都能享用一整隻碩大的螃蟹，大到蟹腳都超出餐盤。學童們興奮直呼：「蟹肉超大塊！」

致死率100%！非洲豬瘟當年如何重創全球

在過去，非洲豬瘟大多只在非洲出現，但隨著交通科技與跨國貿易的高度發展，病毒也因此搭上了「全球化」的入侵便車——其中，與非洲僅隔著地中海的歐洲，即是非洲豬瘟「征服世界」的跨洲第一站（非洲以外第一個他洲感染區），半世紀來都飽受瘟情之害。

冰島首次發現蚊子 暖化引入熱帶昆蟲

蚊子終於出現在冰島了！隨著全球暖化更加嚴重，島上環境也更適合昆蟲生存，近期甚至首次出現蚊子的蹤跡。

日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

綜合各家日媒報導，日本熊害似乎進入愈演愈烈的趨勢。熊隻不僅出沒頻繁，甚至已從山區攻陷市中心，秋田、岩手、富山等地近日接連發生恐怖的熊隻襲擊事件。

龐畢度中心再見！12萬件館藏展開世紀大搬遷

舉世知名的龐畢度中心（Pompidou Centre），位於花都巴黎人文氣息濃厚的第四區，是全球現代藝術的聖地，每年吸引數百萬遊客慕名而來。但從2025年9月下旬開始，龐畢度中心將暫別世人目光，進入為期5年的大規模整修工程，目前龐畢度中心已經結束最後一場對外開放的展覽，全館關閉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。