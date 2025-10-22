太羨慕！營養午餐每人1隻大螃蟹 日本小學生挑戰剝殼：超難

根據日媒「北日本放送」報導，近日富山縣射水市的小學展開了一年一度的「螃蟹營養午餐」盛事。由漁會豪氣提供當地特產的紅雪蟹，讓即將畢業的六年級學童，每人都能享用一整隻大到蟹腳都超出餐盤的螃蟹。學童們興奮直呼：「蟹肉超大塊！」

這頓「螃蟹午餐」是由新湊漁業協同組合（新湊漁協）從2003年起，每年固定舉辦的地方特色活動，希望能讓孩子們品嚐家鄉特產的美味。在新湊放生津小學的午餐時間，孩子們每人都可以拿到一隻煮得通紅、碩大的紅雪蟹，還有兩樣配菜和湯品。

不過，品嚐美味的第一步驟是挑戰「剝螃蟹」。許多學童都是第一次處理整隻螃蟹，顯得有些手忙腳亂。一名男同學直呼：「剝殼超級困難！」另一名女同學則開心地說：「蟹肉非常飽滿，可以吃的地方很多，真是太棒了。」大家在教室桌上鋪好報紙、戴上手套，一起和螃蟹奮戰，一邊大口品嚐鮮甜的蟹肉與濃郁的蟹膏。

距去年初發生的能登半島地震已過了1年又9個月，當地的漁業也正逐步復甦中。據新湊漁協透露，現在正是紅雪蟹的盛產季節，漁獲量已逐漸回復到盛產期的五到六成左右。射水市的「螃蟹營養午餐」預計將在下個月之前，在市內所有的小學輪流進行，讓所有畢業班學生都能品嚐到這份來自大海的在地好滋味。