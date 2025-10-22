熱浪與強風來襲 澳紐野火威脅加劇

快訊

中央社／ 雪梨／威靈頓22日綜合外電報導

澳洲紐西蘭本週都將面臨強風與高溫威脅。紐西蘭氣象局今天警告，明天天氣狀況將進一步惡化。

澳洲氣象局表示，來自澳洲西部的熱浪正逐步向東南部移動，預計雪梨今天將逼近攝氏40度高溫。

氣象官員海因斯（Angus Hines）指出：「今天雪梨部分地區氣溫逼近攝氏40度，這是很有可能的；雪梨地區將非常接近每年此一時期的紀錄性高溫。」

氣象局同時警告，部分地區預計出現時速可達100公里的強陣風，恐加劇野火風險。

當局表示，目前新南威爾斯州共有36處野火燃燒，當中9處尚未獲得控制。新南州是澳洲人口最多的州。

澳洲及紐西蘭的野火季節通常從每年11月持續到翌年2月，涵蓋南半球春季至夏季。

在紐西蘭，消防人員要趁風勢再起之前，正在努力控制南島凱庫拉（Kaikoura）與北島霍克斯灣（Hawke’s Bay）附近的野火；這些野火是因強風吹襲而爆發的。

紐西蘭消防暨緊急救援署（FENZ）助理總指揮庫柏（Ken Cooper）表示，凱庫拉附近已有14棟建築物被毀，包括5間民宅。當地部分道路仍封閉，並設置了疏散中心。官方尚未公布燃燒面積。

FENZ並指出，霍克斯灣地區的4起植被野火在持續監控中，儘管風勢仍大，但消防人員控制進展良好，並注意天候變化。

紐西蘭氣象局（MetService）預報，明天南島東岸陣風可能達到時速150公里，首都威靈頓周邊則上看時速140公里。國內部分地區也預計下大雨。

這波警報接續昨天的強風豪雨，當局呼籲民眾盡量留在室內，避免外出，並做好可能停電及通訊中斷的準備。昨天強風大雨已造成數千戶停電，一名男子在威靈頓公園內遭斷落的樹枝砸中而喪生。

