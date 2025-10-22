日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

綜合各家日媒報導，日本「熊出沒」的情況似乎有愈演愈烈的態勢。不僅出沒頻繁，甚至已從山區攻陷市中心，秋田、岩手、富山等地近日接連發生恐怖的熊隻襲擊事件。

秋田縣湯澤市區20日竟有4名男性接連遭到熊隻攻擊，其中一名受害者在家門口遭遇熊隻，右大腿遭嚴重抓傷，熊隨後更直接闖入該名男子的住宅內。截至21日晚間，這頭熊已在民宅內盤據超過24小時，當地政府雖在玄關設置放有米糠和蜂蜜的箱型陷阱，仍無法成功捕獲。更有熊隻直闖建築內部，被消防局的監視器拍下過程，還在自動玻璃門上留下「血色抓痕」。目前尚無法確認是否為同一隻熊所為。

另外，20日在富山縣立山町，一名8旬婦女傍晚6點半左右倒垃圾時，遭熊從背後撲倒抓傷，這是富山縣第二起熊隻傷人事件。因此從21日開始，附近幾所小學已緊急要求學童應由家長接送，並必須繫上「熊鈴」保護自身安全。此外，岩手縣北上市17日由獵友會射殺疑似攻擊露天溫泉員工致死的一頭熊。

熊類生態專家森林綜合研究所學者大西尚樹警告，此類情況「已完全進入不同階段」。他指出，今年山區食物嚴重短缺，導致饑餓難耐的熊隻大舉入侵市區。大西最擔憂的是，雖然不確定熊隻是否因為把人當食物而發動襲擊，但可能已開始學習到「人類不如想像中的強大恐怖」，如此一來也許會轉變為「獵食人類」。

專家呼籲防範的關鍵是「不讓熊隻靠近社區」，要徹底執行提早採收柿子，並嚴禁「前一晚就拿出垃圾」，務必等到早晨才可丟棄，以保護自身安全。