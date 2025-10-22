快訊

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

大雨狂轟！新北汐止康寧街邊坡土石坍方搶修中 上方居民撤離

日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊害愈演愈烈。示意圖，非當事熊。 圖／ingimage
日本熊害愈演愈烈。示意圖，非當事熊。 圖／ingimage

綜合各家日媒報導，日本熊出沒」的情況似乎有愈演愈烈的態勢。不僅出沒頻繁，甚至已從山區攻陷市中心，秋田岩手、富山等地近日接連發生恐怖的熊隻襲擊事件。

秋田縣湯澤市區20日竟有4名男性接連遭到熊隻攻擊，其中一名受害者在家門口遭遇熊隻，右大腿遭嚴重抓傷，熊隨後更直接闖入該名男子的住宅內。截至21日晚間，這頭熊已在民宅內盤據超過24小時，當地政府雖在玄關設置放有米糠和蜂蜜的箱型陷阱，仍無法成功捕獲。更有熊隻直闖建築內部，被消防局的監視器拍下過程，還在自動玻璃門上留下「血色抓痕」。目前尚無法確認是否為同一隻熊所為。

另外，20日在富山縣立山町，一名8旬婦女傍晚6點半左右倒垃圾時，遭熊從背後撲倒抓傷，這是富山縣第二起熊隻傷人事件。因此從21日開始，附近幾所小學已緊急要求學童應由家長接送，並必須繫上「熊鈴」保護自身安全。此外，岩手縣北上市17日由獵友會射殺疑似攻擊露天溫泉員工致死的一頭熊。

熊類生態專家森林綜合研究所學者大西尚樹警告，此類情況「已完全進入不同階段」。他指出，今年山區食物嚴重短缺，導致饑餓難耐的熊隻大舉入侵市區。大西最擔憂的是，雖然不確定熊隻是否因為把人當食物而發動襲擊，但可能已開始學習到「人類不如想像中的強大恐怖」，如此一來也許會轉變為「獵食人類」。

專家呼籲防範的關鍵是「不讓熊隻靠近社區」，要徹底執行提早採收柿子，並嚴禁「前一晚就拿出垃圾」，務必等到早晨才可丟棄，以保護自身安全。

熊出沒 秋田 岩手 日本

延伸閱讀

苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

通勤族騎單車撞到熊！日本仙台赫見5頭熊家族 距車站僅3公里

觀光客不怕死！遇熊竟逼近拍照 日知床國立公園禁「尾隨干擾」

日本熟年離婚寫新高 「銀髮族戀愛巴士」聯誼之旅卻一位難求

相關新聞

龐畢度中心再見！12萬件館藏展開世紀大搬遷

舉世知名的龐畢度中心（Pompidou Centre），位於花都巴黎人文氣息濃厚的第四區，是全球現代藝術的聖地，每年吸引數百萬遊客慕名而來。但從2025年9月下旬開始，龐畢度中心將暫別世人目光，進入為期5年的大規模整修工程，目前龐畢度中心已經結束最後一場對外開放的展覽，全館關閉。

日本「熊害」嚴重！傷人霸屋、婦倒垃圾遇襲 專家警告：已進入不同階段

綜合各家日媒報導，日本熊害似乎進入愈演愈烈的趨勢。熊隻不僅出沒頻繁，甚至已從山區攻陷市中心，秋田、岩手、富山等地近日接連發生恐怖的熊隻襲擊事件。

遺囑留謝禮不成…8旬獨居母遺產縮水百萬 兒懷疑「貼心鄰居」占便宜

根據日媒「The Gold Online」報導，一則高齡獨居者的遺產案例，正深刻反映出「親子疏離」與「老後孤獨」的殘酷現實。一名80歲的獨居母親，擁有3000萬日圓儲蓄（約台幣630萬），並月領10萬日圓年金（約台幣2.1萬）。她55歲的兒子長年疏於問候，一年只回家探望一次。母親過世後，兒子才驚覺，母親的存款竟「憑空蒸發」了700萬日圓（約新台幣147萬）

日本熟年離婚寫新高 「銀髮族戀愛巴士」聯誼之旅卻一位難求

根據日媒「FNN」報導，日本社會正出現一種有趣的現象。官方數據顯示，去年離婚的夫妻之中，一起居住20年以上的「熟年離婚」比例，攀升至占總離婚比例的23.8%，創下歷史新高。但與此形成明顯對比的是，專為中高年齡層設計的「銀髮族戀愛巴士之旅」正迎來空前盛況，許多梯次一位難求，顯見日本的銀髮族在告別舊有關係的同時，也積極尋找「人生最後的戀情」。

蕭邦鋼琴大賽台裔奪冠！世界最強鋼琴為何都是亞洲人？

自1927年創辦以來，蕭邦國際鋼琴大賽（Chopin Competition）便被視為浪漫主義鋼琴藝術的最高殿堂。這項以蕭邦作品為唯一競賽曲目的國際賽事，不僅是年輕鋼琴家邁向世界舞台的重要跳板，更在近百年間形塑出「蕭邦詮釋」的標準與傳統。

美研究：忽略1日常習慣 胰臟癌風險增加2倍

胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一，因早期症狀模糊，往往到了晚期才確診。近來，紐約大學一項研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。