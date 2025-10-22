洛杉磯蓋全球最大動物天橋 耗資28億幫美洲獅過馬路

快訊

中央社／ 洛杉磯21日專電

加州政府與民間聯手，耗資9200萬美元（約新台幣28億元），在洛杉磯打造全球最大的動物生態天橋，橫跨10線道的高速公路，搶救瀕臨絕種的美洲獅。

近年來，洛杉磯頻繁傳出美洲獅闖入社區事件，曾有5歲男童被叼進樹林、11歲女童在後院遭撲倒等駭人新聞，但背後原因其實是人類開發土地，使牠們的棲地破碎，美洲獅族群因此瀕臨絕種。

加州交通局與美國最大的保育團體「國家野生動物聯盟」（National Wildlife Federation）合作，募款近1億美元（約新台幣30億元），從2022年起興建這座生態廊道，橫跨10線道寬的101號高速公路。

這條生態廊道長64公尺、寬53公尺，目前仍是布滿大型機具的建築工地，預計明年完工，屆時將成為美洲獅延續生機的重要生命線。工程團隊今天在美洲原住民的傳統祈福儀式下，舉行5000株原生植物的種植活動。

這座只給動物走的巨型天橋，位在洛杉磯西北方的阿古拉山（Agoura Hills），座落於聖塔蒙尼加山脈與聖蘇山納山脈之間。長年以來，101號高速公路分隔了南北兩側山脈的生態系，導致野生動物的棲息地遭到阻隔。

洛杉磯自然歷史博物館的野生動物學家奧迪納諾（Miguel Ordeñana）向中央社記者表示，美洲獅正瀕臨絕種，這條高速公路長年以來限制牠們的生活領域、奪走牠們的生命。

奧迪納諾說，美洲獅不是群居動物，具有強烈領域性，需要廣大的活動範圍維持生存；但101號高速公路將牠們的棲地切割為南北兩側，若嘗試跨越，就可能被車撞死；若無法跨越，則陷入近親繁殖的困境，同樣難以延續族群。

這座天橋一大特色是建築本身成為生態環境的一部分。天橋周邊設置大型土堤與植披牆，減少高速公路的噪音與車燈光害；橋面上鋪設植物，來自附近8公里內的植物種子、土壤與真菌，與當地的生態環境接軌。

這座天橋全名「華立斯．安納伯格野生通道」（Wallis Annenberg Wildlife Crossing），由安納伯格基金會率先捐款並命名。2015年起發起募資，吸引全球超過6000人捐款，總金額超過1億美元，預計2026年底完工，屆時不只美洲獅，山貓、鹿、蝙蝠、鳥類的數十種野生動物都受惠。

動物 高速公路 洛杉磯

