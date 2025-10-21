台灣藝術家熊元培立陶宛駐村成果發表 藉歷史探討身分認同

台灣藝術家熊元培今年獲選赴立陶宛SODAS 2123藝術中心駐村交流，日前於考納斯（Kaunas）舉辦的「行為藝術週末」發表作品「鏡像狀態」，透過「波羅的海之路」歷史影像與行為表演，探討多元身分與民族認同議題。

文化部駐德國代表處文化組與台灣藝術團隊「超級浪」合作，長期推動與SODAS 2123藝術中心的駐村計畫，致力於深化台、立兩國的文化交流與藝術對話。熊元培自18組申請者中脫穎而出，獲選於立陶宛駐村3個月，預計於月底結束駐村行程。

熊元培看見立陶宛與台灣有許多相似之處。他發表的作品「鏡像狀態」（Mirroring States）結合博物館典藏、地方訪談與立陶宛國家廣播電視台（LRT）檔案影像，聚焦1989年「波羅的海之路」（The BalticWay），一場約200萬人手牽手，長達600公里、橫跨愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛3國的和平示威行動。作品思考非暴力的集體行動如何形塑民族認同，並反思愛國情感在力量與盲點之間的張力。

透過影像回顧立陶宛的「波羅的海之路」與台灣2004年的「手牽手護台灣」運動，熊元培將兩者並置為集體身體書寫的詩篇，象徵自由並非由上而賜，而是從下而生、透過身體與連結實踐的行動。

表演中，熊元培以自述的方式探問台灣人的身分認同，並指出台灣與立陶宛雖地理遙遠，卻同樣作為「小國」在強權夾縫中尋求生存與自我定位。作品同時將1991年蘇聯軍隊占領立陶宛國家電視台的歷史事件，與假想的2049年台北相互對照，延伸討論當代台灣面臨的認同與韌性課題。

熊元培也在「鏡像狀態」中延伸酷兒化（queering）的觀點為一種文化與政治的思考方式，透過解構固定的國族、語言與邊界，重新想像多元與模糊所蘊含的力量。

現場觀眾內達斯（Nedas）表示，他的父母因蘇聯統治而離開立陶宛，自己在英國長大，也曾為身分認同感到困惑，「鏡像狀態」的表演啟發他重新思考作為立陶宛人的意義。

熊元培告訴記者，雖然在立陶宛駐村時間不長，但他觀察到立陶宛人特有的氣質與生活態度，「也許是歷史中的抗爭經驗，使他們展現出一種真實、叛逆的龐克精神，這是其他地方少見的」。

他認為，即使立陶宛並非以藝術或觀光聞名，但當地人民的特質與真誠極具魅力，是值得親自探訪的文化面貌。