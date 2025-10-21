印度人歡慶排燈節重祭祀 儀式講究祈求光明好運

印度人歡慶排燈節（Diwali）之際，家家戶戶最重要的事就是祭祀（Puja），他們在誠心拜拜之餘，也十分講究儀式的細節。

排燈節是印度人每年最重要的節慶，受重視的程度就像台灣人過春節、西方人過耶誕節一般，印度人在排燈節除點起燈火、與家人團聚外，祭祀更是重頭戲。

中央社記者獲印度律師夏瑪（Abhishek Sharma）之邀，實地觀察印度家庭在排燈節祭祀的流程，他表示，排燈節是紀念神明羅摩（Rama）在流亡14年後，回到家鄉阿尤德亞（Ayodhya）的日子，也是印度每年最盛大的節日，印度人用滿滿的燈火、煙火、甜食、禮物、濃郁的節慶氣氛來慶祝這個節日。

印度人祭祀十分嚴謹，也跟台灣人拜拜一樣，看日子、講時辰，不同地方祭拜的日期、時間略有不同，今年德里印度人排燈節的祭祀時間落在20日晚上約7時30分之後。

儀式開始前，印度人會將以5為單位的供品放在神像前，這些獻給神明的東西包括5種水果、5種甜食、5種混合在一起的香料，以及蠟燭、錢、小油燈、銀幣、鮮花等。

夏瑪告訴中央社記者，因為排燈節是神明有關的節日，所以對他們來說非常神聖，尤其對印度教徒更是如此。

如同台灣人過年拜拜時會換上新衣一樣，印度人在排燈節祭祀時，會換上傳統服飾以示尊重，儀式由家中男性長輩在特定的「吉時」點燃第一盞燈火後正式展開，之後家中其他成員會將油燈全部點燃，然後布置在屋中各個角落及家門外的周遭。

家中男性長輩隨後會用手沾顏料點在神像額頭，在供品上灑上花瓣等物，並奉上紙鈔、錢幣，女性長輩此時則用手沾顏料點在家庭成員額頭。

這項儀式特別之處，在於不同身分者，點的位置不同。未婚者、男性的顏料需點在眉宇間，已婚者、女性則由額頭向上畫到髮際線內。

接著家中女性長輩會帶頭吟唱經文，男性長輩會率先端著放有鮮花、油燈的盤子在神桌前「過爐」，完成後會讓家中所有人跟著做一遍，然後大家會輪流把盤中的煙迎向自己，象徵帶來好運與神明的祝福。

儀式最終在眾人將手中的穀物灑向供桌後結束，這時晚輩會摸長輩的腳以示尊重，長輩則會回摸晚輩的頭表示祝福。

印度雖沒有「紅包」，但仍有類似「壓歲錢」的概念，在排燈節的祭祀結束後，女性長輩會發錢表示祝福，但能領的僅限家中未婚女性成員。

祭祀結束後，大人、小孩會放煙火、鞭炮慶祝排燈節，夏瑪說：「爆竹聲將此起彼落，且持續整晚。」

排燈節是印度陰曆每年第8個月的第15天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana），家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡、知識擊敗無知」，是印度人每年最盛大的節慶。