美研究：忽略1日常習慣 胰臟癌風險增加2倍

胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一，因早期症狀模糊，往往到了晚期才確診。近來，紐約大學一項研究指出，若長期忽略刷牙等口腔清潔習慣，罹患胰臟癌的風險可能增加2倍。研究顯示，口腔中的特定細菌與真菌可隨唾液進入胰臟，導致發炎與細胞變異，進而增加癌變機率。

研究共同作者、人口健康學者海斯博士（Richard Hayes）在《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）撰文指出：「如今比以往更清楚的是，刷牙與使用牙線不僅能預防牙周病，還可能有助防癌。」

獨立報與印度時報報導，紐約大學朗格尼醫學中心與珀爾穆特癌症中心追蹤超過12萬2000名美國受試者，歷時8年，分析口腔菌群與胰臟癌之間的關聯。結果發現，有3種牙周致病菌，分別為牙齦卟啉單胞菌（P. gingivalis）、結節棒狀桿菌（E. nodatum）與微小密螺旋菌（P. micra），與胰臟癌風險顯著上升相關。

進一步分析顯示，當研究團隊將這些與胰臟癌相關的微生物整合成「微生物風險分數」（Microbial Risk Score）後，分數較高的受試者，罹癌風險約為低分者的3.4至3.5倍。換言之，口腔中這些特定細菌越多，胰臟癌風險就越高。

此外，研究團隊也發現一種常見真菌念珠菌（Candida）與胰臟癌發生關聯最為密切。研究結論指出：「口腔細菌與真菌是胰臟癌發展的重要風險因子。」

研究人員指出，這項發現可望協助腫瘤學家辨識高風險族群，為醫療機構提供個人化預防策略，透過口腔菌群監測提前預防癌症。

胰臟癌的常見症狀包括黃疸、皮膚癢、尿液顏色變深及糞便顏色變淺等。