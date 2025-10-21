快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

美研究：忽略1日常習慣 胰臟癌風險增加2倍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一。紐約大學一項研究指出，若長期忽略刷牙等口腔清潔習慣，罹患胰臟癌的風險可能增加2倍。圖為示意圖。美聯社
胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一。紐約大學一項研究指出，若長期忽略刷牙等口腔清潔習慣，罹患胰臟癌的風險可能增加2倍。圖為示意圖。美聯社

胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一，因早期症狀模糊，往往到了晚期才確診。近來，紐約大學一項研究指出，若長期忽略刷牙等口腔清潔習慣，罹患胰臟癌的風險可能增加2倍。研究顯示，口腔中的特定細菌與真菌可隨唾液進入胰臟，導致發炎與細胞變異，進而增加癌變機率。

研究共同作者、人口健康學者海斯博士（Richard Hayes）在《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）撰文指出：「如今比以往更清楚的是，刷牙與使用牙線不僅能預防牙周病，還可能有助防癌。」

獨立報與印度時報報導，紐約大學朗格尼醫學中心與珀爾穆特癌症中心追蹤超過12萬2000名美國受試者，歷時8年，分析口腔菌群與胰臟癌之間的關聯。結果發現，有3種牙周致病菌，分別為牙齦卟啉單胞菌（P. gingivalis）、結節棒狀桿菌（E. nodatum）與微小密螺旋菌（P. micra），與胰臟癌風險顯著上升相關。

進一步分析顯示，當研究團隊將這些與胰臟癌相關的微生物整合成「微生物風險分數」（Microbial Risk Score）後，分數較高的受試者，罹癌風險約為低分者的3.4至3.5倍。換言之，口腔中這些特定細菌越多，胰臟癌風險就越高。

此外，研究團隊也發現一種常見真菌念珠菌（Candida）與胰臟癌發生關聯最為密切。研究結論指出：「口腔細菌與真菌是胰臟癌發展的重要風險因子。」

研究人員指出，這項發現可望協助腫瘤學家辨識高風險族群，為醫療機構提供個人化預防策略，透過口腔菌群監測提前預防癌症。

胰臟癌的常見症狀包括黃疸、皮膚癢、尿液顏色變深及糞便顏色變淺等。

胰臟癌 風險 癌症 牙周病

延伸閱讀

起床口臭牙齦出血恐「癌王」風險飆3倍 北榮醫師提醒這樣做

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

胰臟癌、大腸直腸癌迎新希望！新型疫苗臨床試驗成果驚人

最新研究發現刷牙習慣不好 罹患這項癌症風險增3倍

相關新聞

美研究：忽略1日常習慣 胰臟癌風險增加2倍

胰臟癌又被稱作「沉默的隱形殺手」，是目前存活率最低的癌症之一，因早期症狀模糊，往往到了晚期才確診。近來，紐約大學一項研究...

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

歐盟研擬將俗稱酒精的乙醇（ethanol）列為具致癌風險的危險物質，此舉恐導致醫院與公共衛生體系普遍使用的乾洗手液與清潔...

為殺蟑螂…韓妹學網路招式釀火災 鄰居新手媽抱嬰逃命墜樓亡

南韓京畿道烏山市一棟五層樓商住混合建築，20日清晨發生嚴重火警，起火原因是一名20多歲女子為了抓蟑螂，竟手持打火機與噴劑，模仿「火焰噴射器」噴火滅蟑，結果火勢瞬間擴大，最終釀成1死8傷悲劇。

畢卡索畫作「吉他靜物」運往展覽途中消失 拆箱才知出包

法國巴黎羅浮宮博物館珍品遭竊震驚全球之際，西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達準...

為何竊羅浮宮？賊搜刮珠寶拆解變賣 警：非藝術犯罪案 是商品竊盜

巴黎羅浮宮(Louvre Museum)19日上午遭四名蒙面歹徒闖入，僅花7分鐘便從展示櫃搶走多件珍貴珠寶，消息傳出震驚...

歡慶排燈節 印度點亮260萬盞油燈 創金氏世界紀錄

印度為了慶祝年度最大節慶之一排燈節（Diwali），近期動員人力在聖城阿尤德亞（Ayodhya）點燃超過260萬盞油燈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。