歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐盟研擬將俗稱酒精的乙醇列為具致癌風險的危險物質，此舉恐導致醫院與公共衛生體系普遍使用的乾洗手液與清潔劑被迫下架。路透
歐盟研擬將俗稱酒精的乙醇列為具致癌風險的危險物質，此舉恐導致醫院與公共衛生體系普遍使用的乾洗手液與清潔劑被迫下架。路透

歐盟研擬將俗稱酒精的乙醇（ethanol）列為具致癌風險的危險物質，此舉恐導致醫院與公共衛生體系普遍使用的乾洗手液與清潔劑被迫下架，引發醫界與產業強烈反彈。

金融時報報導，歐洲化學品管理局（ECHA）旗下工作小組10月10日提交內部建議指出，乙醇具有毒性，可能增加罹癌與妊娠併發症風險，建議逐步從清潔與相關產品中汰除。

ECHA審查委員會預計11月24日至27日開會決定是否採納建議，並在會後向歐盟執行委員會提出正式意見，最終決策將由執委會拍板。

若乙醇最終被列為有毒物質，企業仍可申請個別豁免，在無替代品的情況下繼續使用，但期限僅5年且須逐案審核，將增加成本與延誤。

目前，以酒精為主要基底的消毒清潔用品在歐盟仍被認定為安全，且自1990年代起列入世界衛生組織（WHO）《基本藥物清單》。

日內瓦大學與「乾淨醫療院所計畫」主持人彼得斯（Alexandra Peters）警告，此舉將對醫院造成巨大衝擊，她指出，醫療相關感染每年在全球奪走的生命多於瘧疾、結核病與愛滋病的總和，「手部衛生，尤其是使用含酒精乾洗手液，每年能預防約1600萬起感染」。

她提到，乙醇替代品如異丙醇（isopropanol）毒性更高，反覆使用肥皂洗手則耗時且會造成皮膚傷害。

國際肥皂、洗劑與清潔產品協會（A.I.S.E.）歐盟事務主管瓦伊尼（Nicole Vaini）質疑ECHA內部報告的科學基礎，她指出：「目前並無針對乙醇本身的研究，僅有探討飲用酒精飲品對人體健康影響的數據。」

ECHA強調，目前尚未作出任何決定，並表示若專家最終認定乙醇具致癌性，將建議尋找替代品；但若評估顯示在現行使用濃度與暴露量下仍屬安全，或無可行替代物，乙醇仍可獲准用於既定的殺菌用途。

酒精 歐盟

