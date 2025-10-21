為殺蟑螂…韓妹學網路招式釀火災 鄰居新手媽抱嬰逃命墜樓亡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名20多歲女子為了抓蟑螂，竟手持打火機與噴劑，模仿「火焰噴射器」噴火滅蟑，結果火勢瞬間擴大，釀成1死8傷悲劇。示意圖／ingimage
南韓京畿道烏山市一棟五層樓商住混合建築，20日清晨發生嚴重火警，起火原因是一名20多歲女子為了抓蟑螂，竟手持打火機與噴劑，模仿「火焰噴射器」噴火滅蟑，結果火勢瞬間擴大，最終釀成1死8傷悲劇。

《SBS新聞》報導，火警發生在20日清晨5點半左右。當時2樓住戶A女試圖用打火機加噴霧消滅蟑螂，未料火焰點燃床鋪與垃圾，濃煙竄出整棟建築。A女隨即報警求助，消防隊花了約40分鐘才將火勢撲滅。

然而火勢迅速蔓延，5樓的30多歲住戶B女一家三口受困。B女當時懷抱出生僅2個月的嬰兒，情急之下向鄰棟住戶求助，鄰居從窗戶接過嬰兒救出。B女的丈夫也從窗戶逃生成功，但她在翻越過程中不幸墜落，送醫搶救後仍於5小時後宣告不治。

這場火災造成B女喪命、另8人因吸入濃煙等原因受傷，建物牆面被燒得焦黑。警方表示，將以「重大過失縱火」與「過失致死」罪嫌向法院申請拘捕A女。

據了解，A女在警方調查中供稱，是依照社群媒體上看到的方法來抓蟑螂，且過去也曾以同樣方式滅蟲。警方正深入追查她的具體行為與起火原因。

蟑螂 南韓 火災

